В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Тренировочный полет ВВС Индии завершился крушением истребителя Су-30 в штате Махараштра, как сообщает издание Lokmat Times. Инцидент произошел в районе города Нашик.
Оба пилота самолета смогли спастись, катапультировавшись перед падением истребителя. Один из летчиков получил травмы в ходе инцидента. Самолет упал в безлюдном поле, минуя возможные жертвы и разрушения на земле.
На место происшествия незамедлительно прибыли представители местных властей, военные и сотрудники полиции для расследования обстоятельств крушения. Возможной причиной аварии рассматриваются технические неисправности, однако официальные выводы будут сделаны после тщательного изучения всех фактов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.