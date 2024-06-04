04 июня 2024

В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный полет ВВС Индии завершился крушением истребителя Су-30 в штате Махараштра, как сообщает издание Lokmat Times. Инцидент произошел в районе города Нашик.

Оба пилота самолета смогли спастись, катапультировавшись перед падением истребителя. Один из летчиков получил травмы в ходе инцидента. Самолет упал в безлюдном поле, минуя возможные жертвы и разрушения на земле.

На место происшествия незамедлительно прибыли представители местных властей, военные и сотрудники полиции для расследования обстоятельств крушения. Возможной причиной аварии рассматриваются технические неисправности, однако официальные выводы будут сделаны после тщательного изучения всех фактов.

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Тренировочный полет ВВС Индии завершился крушением истребителя Су-30 в штате Махараштра, как сообщает издание Lokmat Times. Инцидент произошел в районе города Нашик. Оба пилота самолета смогли спастись, катапультировавшись перед падением истребителя. Один из летчиков получил травмы в ходе инцидента. Самолет упал в безлюдном поле, минуя возможные жертвы и разрушения на земле. На место происшествия незамедлительно прибыли представители местных властей, военные и сотрудники полиции для расследования обстоятельств крушения. Возможной причиной аварии рассматриваются технические неисправности, однако официальные выводы будут сделаны после тщательного изучения всех фактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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