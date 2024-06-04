В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

05 июня 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Тренировочный полет ВВС Индии завершился крушением истребителя Су-30 в штате Махараштра, как сообщает издание Lokmat Times. Инцидент произошел в районе города Нашик. Оба пилота самолета смогли спастись, катапультировавшись перед падением истребителя. Один из летчиков получил травмы в ходе инцидента. Самолет упал в безлюдном поле, минуя возможные жертвы и разрушения на земле. На место происшествия незамедлительно прибыли представители местных властей, военные и сотрудники полиции для расследования обстоятельств крушения. Возможной причиной аварии рассматриваются технические неисправности, однако официальные выводы будут сделаны после тщательного изучения всех фактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренировочный полет ВВС Индии завершился крушением истребителя Су-30 в штате Махараштра, как сообщает издание Lokmat Times. Инцидент произошел в районе города Нашик. Оба пилота самолета смогли спастись, катапультировавшись перед падением истребителя. Один из летчиков получил травмы в ходе инцидента. Самолет упал в безлюдном поле, минуя возможные жертвы и разрушения на земле. На место происшествия незамедлительно прибыли представители местных властей, военные и сотрудники полиции для расследования обстоятельств крушения. Возможной причиной аварии рассматриваются технические неисправности, однако официальные выводы будут сделаны после тщательного изучения всех фактов.