Основатель форума в Давосе призвал водить Зеленского за нос

Глава Давосского форума в беседе с пранкерами призвал использовать Зеленского
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Зеленского никогда не примут в ЕС и НАТО, заявил Шваб в разговоре с пранкерами
Зеленского никогда не примут в ЕС и НАТО, заявил Шваб в разговоре с пранкерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что лидера Украины Владимира Зеленского стоит использовать, обещая ему членство в ЕС и НАТО. Пранкерам из России Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) удалось разыграть его по телефону.

«Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, только если поддержит наши демократические принципы», — заявил Шваб. Он также отметил, что принять главу Украины в ЕС и НАТО не представляется возможным.

Он также отметил, что Украина причастна к подрывам «Северного потока». По его словам, таким образом Украина, не доверявшая Германии, смогла заставить ту отказаться от газа из России.

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Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что лидера Украины Владимира Зеленского стоит использовать, обещая ему членство в ЕС и НАТО. Пранкерам из России Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) удалось разыграть его по телефону. «Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, только если поддержит наши демократические принципы», — заявил Шваб. Он также отметил, что принять главу Украины в ЕС и НАТО не представляется возможным. Он также отметил, что Украина причастна к подрывам «Северного потока». По его словам, таким образом Украина, не доверявшая Германии, смогла заставить ту отказаться от газа из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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