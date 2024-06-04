В ХМАО умерла чиновница мэрии

В Мегионе ушла из жизни сотрудница администрации Анастасия Овсейко. Об этом сообщила мэрия на своей странице «Вконтакте» «Официальный Мегион».
«С глубокой скорбью сообщаем, что не стало Анастасии Овсейко, сотрудника администрации Мегиона. Администрация города выражает искренние соболезнования близким и друзьям Анастасии», — сообщает «Официальный Мегион».
Анастасия Овсейко работала в отделе цифрового развития и информатизации. Она обеспечивала безопасность цифровых ресурсов городской администрации, занималась защитой персональных данных и криптографией.
Ранее URA.RU писало, что в Урае умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин. В 2023 году у него обнаружили рак четвертой степени.
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