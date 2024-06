Шведские фанаты в соцсетях хейтят новичка челябинского «Трактора». Скрин

Новичок «Трактора» Секьюра подвергся оскорблениям западных фанатов

10 июня 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

"Трактор" усилился канадским чемпионом Швеции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После того, как челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с чемпионом Швеции, канадцем Диланом Секьюрой, страницу хоккеиста в соцсетях атаковали западные хейтеры. В частности, оскорбительные фразы в комментариях можно увидеть на странице спортсмена в соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Плохое решение, Дилан. Ты потерял мое уважение»… From hero to zero (От героя до нуля, — Англ.)…, «Едешь в Россию? Не осталось чести», — такого рода комментарии сыплются на хоккеиста от жителей западных стран. Нельзя не отметить, что отечественные пользователи соцсети вступают в активную полемику с авторами оскорбительных высказываний. Что касается комментариев на отечественных ресурсах, они в основном касаются спортивных качеств Секьюры. «Трактор» заключил однолетний контракт с Секьюрой 7 июня. Генменеджер клуба Алексей Волков заявил, что в свои 29 лет Секьюра находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа. Секьюра при росте 180 сантиметров имеет вес 77 килограммов. В НХЛ хоккеист выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Вегас». Сыграл в лиге 60 матчей, набрав 17 (три гола и 14 результативных передач) очков. В прошлом сезоне переехал в Швецию, где его команда стала чемпионом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того, как челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с чемпионом Швеции, канадцем Диланом Секьюрой, страницу хоккеиста в соцсетях атаковали западные хейтеры. В частности, оскорбительные фразы в комментариях можно увидеть на странице спортсмена в соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Плохое решение, Дилан. Ты потерял мое уважение»… From hero to zero (От героя до нуля, — Англ.)…, «Едешь в Россию? Не осталось чести», — такого рода комментарии сыплются на хоккеиста от жителей западных стран. Нельзя не отметить, что отечественные пользователи соцсети вступают в активную полемику с авторами оскорбительных высказываний. Что касается комментариев на отечественных ресурсах, они в основном касаются спортивных качеств Секьюры. «Трактор» заключил однолетний контракт с Секьюрой 7 июня. Генменеджер клуба Алексей Волков заявил, что в свои 29 лет Секьюра находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа. Секьюра при росте 180 сантиметров имеет вес 77 килограммов. В НХЛ хоккеист выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Вегас». Сыграл в лиге 60 матчей, набрав 17 (три гола и 14 результативных передач) очков. В прошлом сезоне переехал в Швецию, где его команда стала чемпионом.