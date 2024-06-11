Сальдо: ВСУ решили оставить жителей Алешек без воды и хлеба. Фото

ВСУ обстреляли водоканала и хлебопекарню в херсонских Алешках
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Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург., сальдо владимир
Сальдо заявил, что обстрел зданий в Херсонской области проводился из FPV-дронов Фото:
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В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения.

Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба.

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В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения. Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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