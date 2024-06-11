Происшествия Сальдо: ВСУ решили оставить жителей Алешек без воды и хлеба. Фото ВСУ обстреляли водоканала и хлебопекарню в херсонских Алешках 11 июня 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Сальдо заявил, что обстрел зданий в Херсонской области проводился из FPV-дронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения. Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба. Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3484 Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3484 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения. Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям