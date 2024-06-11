В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения.
Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба.
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3484
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо https://t.me/SALDO_VGA/3484
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В Херсонской области в населенном пункте Алешки ВСУ обстреляли здание водоканала и хлебопекарню «Алмаз». Также повреждения получили гражданские автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню „Алмаз“ и здание водоканала», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за этих ударов здания и гражданские машины получили сильные повреждения. Обстрел велся из FPV-дронов. Губернатор Херсонской области отметил, что в связи с этим украинские военные специально хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба.