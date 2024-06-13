Кому из звезд платят больше всего за съемки в рекламе

«КП» выяснила, сколько стоят рекламные контракты российских звезд

13 июня 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Филиппа Киркорова позвали сниматься в рекламах после раскаяния за участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известные артисты и телеведущие продолжают быть лицами крупных рекламных кампаний, причем гонорары за участие в них достигают десятков миллионов рублей. За участие звезд шоу-бизнеса в рекламе российские компании готовы заплатить от одного до 30 млн рублей. Об этом сообщило «КП». «В рекламу зовут артистов, которых выбирает целевая аудитория бренда на фокус-группах, или просто любимчиков руководства, или звезд на пике популярности в данном сезоне. <…> От 10 до 30 миллионов рублей за контракт могут получать такие артисты, как Баста, Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров», — сообщает издание. Самые солидные контракты предлагают банки, маркетплейсы, торговые сети и другие крупные предприятия. В этом году в рекламе появились новые лица: актер Иван Янковский дебютировал в рекламе сотового оператора, а шоумену Дмитрию Нагиеву в компанию подобрали телеведущую Жанну Бадоеву. А певец Филипп Киркоров снялся в ролике вместе со своими детьми, демонстрируя историю раскаяния. Контракты со звездами стали более краткосрочными, часто ограничиваясь сезоном или даже месяцем. Для сравнения, 15 лет назад гонорары за рекламу были значительно ниже, а длительность контрактов чаще всего составляла полгода или год. Сегодня же звезды получают от 5 до 10 миллионов рублей за сезонные контракты и от 1 до 5 миллионов рублей за более короткие проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известные артисты и телеведущие продолжают быть лицами крупных рекламных кампаний, причем гонорары за участие в них достигают десятков миллионов рублей. За участие звезд шоу-бизнеса в рекламе российские компании готовы заплатить от одного до 30 млн рублей. Об этом сообщило «КП». «В рекламу зовут артистов, которых выбирает целевая аудитория бренда на фокус-группах, или просто любимчиков руководства, или звезд на пике популярности в данном сезоне. <…> От 10 до 30 миллионов рублей за контракт могут получать такие артисты, как Баста, Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров», — сообщает издание. Самые солидные контракты предлагают банки, маркетплейсы, торговые сети и другие крупные предприятия. В этом году в рекламе появились новые лица: актер Иван Янковский дебютировал в рекламе сотового оператора, а шоумену Дмитрию Нагиеву в компанию подобрали телеведущую Жанну Бадоеву. А певец Филипп Киркоров снялся в ролике вместе со своими детьми, демонстрируя историю раскаяния. Контракты со звездами стали более краткосрочными, часто ограничиваясь сезоном или даже месяцем. Для сравнения, 15 лет назад гонорары за рекламу были значительно ниже, а длительность контрактов чаще всего составляла полгода или год. Сегодня же звезды получают от 5 до 10 миллионов рублей за сезонные контракты и от 1 до 5 миллионов рублей за более короткие проекты.