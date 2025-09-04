В Госдуме планируют ограничить число сим-карт для каждого гражданина

Один гражданин России может оформить не более 20 абонентских договоров
В Госдуме обсуждают снижение лимита на количество сим-карт для граждан. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Уже полгода действует ограничение на количество абонентских договоров, которые допустимо оформлять на одного человека», — написал Володин в Max. На сегодняшний день, один гражданин России может оформить не более 20 абонентских договоров. Инициатива направлена на повышение уровня безопасности и защиту граждан от действий телефонных мошенников.

Ранее стало известно, что с 1 сентября на территории РФ вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам. За несоблюдение данного требования предусмотрены административные штрафы, сумма которых может достигать 200 тысяч рублей. Передавать сим-карты разрешено только близким родственникам и членам семьи.

