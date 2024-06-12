12 июня 2024

Зарплата сборщиков снарядов на челябинском оборонном заводе выросла на 20 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата сборщиков боеприпасов выросла почти на треть за месяц
Зарплата сборщиков боеприпасов выросла почти на треть за месяц Фото:

Зарплата сборщиков снарядов на заводе «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) за месяц увеличилась на 20 тысяч рублей. Это следует из размещенного предприятием объявления.

«Требуется на производство: сборщик специзделий. Зарплата — от 85 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В объявлении от 16 мая заработная плата на этой позиции стартовала от 65 тысяч. Также предприятие предлагает льготное пенсионное обеспечение, дополнительное медицинское страхование, общежитие, корпоративную социальную политику и доставку на работу служебным транспортом. Предприятию требуются специалисты и на другие позиции.

Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ.

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Зарплата сборщиков снарядов на заводе «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) за месяц увеличилась на 20 тысяч рублей. Это следует из размещенного предприятием объявления. «Требуется на производство: сборщик специзделий. Зарплата — от 85 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В объявлении от 16 мая заработная плата на этой позиции стартовала от 65 тысяч. Также предприятие предлагает льготное пенсионное обеспечение, дополнительное медицинское страхование, общежитие, корпоративную социальную политику и доставку на работу служебным транспортом. Предприятию требуются специалисты и на другие позиции. Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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