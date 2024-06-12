Зарплата сборщиков снарядов на челябинском оборонном заводе выросла на 20 тысяч

Зарплата сборщиков снарядов на заводе «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) за месяц увеличилась на 20 тысяч рублей. Это следует из размещенного предприятием объявления.
«Требуется на производство: сборщик специзделий. Зарплата — от 85 тысяч рублей», — говорится в объявлении.
В объявлении от 16 мая заработная плата на этой позиции стартовала от 65 тысяч. Также предприятие предлагает льготное пенсионное обеспечение, дополнительное медицинское страхование, общежитие, корпоративную социальную политику и доставку на работу служебным транспортом. Предприятию требуются специалисты и на другие позиции.
Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ.
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