13 июня 2024

В Пермском крае под мостом найдено тело утопленного пса

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело утопленной собаки вынесло на берег под мостом
Тело утопленной собаки вынесло на берег под мостом Фото:

В Соликамске (Пермский край) под мостом обнаружено тело утопленного стаффордширского бультерьера. Его нашли местные жители, которые пришли поплавать. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Решили поплавать под городским мостом и обнаружили там тело стаффорда! Кто-то привязал несчастное животное к камню и утопил его», — написал автор поста.

Пермяка возмутило решение хозяина собаки. В комментариях горожане осудили того, кто утопил собаку. Из этических соображений URA.RU не публикует фотографии мертвого животного.

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В Соликамске (Пермский край) под мостом обнаружено тело утопленного стаффордширского бультерьера. Его нашли местные жители, которые пришли поплавать. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Решили поплавать под городским мостом и обнаружили там тело стаффорда! Кто-то привязал несчастное животное к камню и утопил его», — написал автор поста. Пермяка возмутило решение хозяина собаки. В комментариях горожане осудили того, кто утопил собаку. Из этических соображений URA.RU не публикует фотографии мертвого животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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