В Пермском крае под мостом найдено тело утопленного пса

Тело утопленной собаки вынесло на берег под мостом
В Соликамске (Пермский край) под мостом обнаружено тело утопленного стаффордширского бультерьера. Его нашли местные жители, которые пришли поплавать. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Решили поплавать под городским мостом и обнаружили там тело стаффорда! Кто-то привязал несчастное животное к камню и утопил его», — написал автор поста.
Пермяка возмутило решение хозяина собаки. В комментариях горожане осудили того, кто утопил собаку. Из этических соображений URA.RU не публикует фотографии мертвого животного.
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