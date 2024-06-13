Курьер мошенников сдала заказчиков челябинским полицейским

Школьница из Снежинска Челябинской области помогла заработать мошенникам 172 тысяч рублей, после чего опомнилась и сама пришла в полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.
«В полицию Снежинска обратилась 15-летняя девушка, которая рассказала, что выполняла роль курьера у мошенников. Установлена ее причастность по одному эпизоду преступной деятельности. Причиненный ущерб составил свыше 172 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, девушка начала общаться с мошенниками в соцсетях. Ей предложили подзаработать и описали все условия. Нужно было приезжать по указанному адресу и забирать у незнакомцев деньги, работа оказалась несложной.
Челябинка согласилась, через некоторое время она получила сообщение от «работодателя», что «заказ» готов. Она приехала по указанному адресу и забрала деньги от пожилой женщины. Возле банкомата она засомневалась в своих действиях, о чем сообщила «работодателю». Мошенники стали угрожать, и школьница совершила перевод в размере 172 тысяч рублей на счет заказчика, а вознаграждение не взяла.
Дома подросток все рассказала родителям, вместе с которыми и обратились в полицию. На данный момент решается вопрос о передаче материалов в подразделение Следственного комитета России.
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