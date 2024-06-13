13 июня 2024

Курьер мошенников сдала заказчиков челябинским полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка забрала у пожилой женщины деньги и перевела их мошенникам
Девушка забрала у пожилой женщины деньги и перевела их мошенникам Фото:

Школьница из Снежинска Челябинской области помогла заработать мошенникам 172 тысяч рублей, после чего опомнилась и сама пришла в полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«В полицию Снежинска обратилась 15-летняя девушка, которая рассказала, что выполняла роль курьера у мошенников. Установлена ее причастность по одному эпизоду преступной деятельности. Причиненный ущерб составил свыше 172 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, девушка начала общаться с мошенниками в соцсетях. Ей предложили подзаработать и описали все условия. Нужно было приезжать по указанному адресу и забирать у незнакомцев деньги, работа оказалась несложной.

Челябинка согласилась, через некоторое время она получила сообщение от «работодателя», что «заказ» готов. Она приехала по указанному адресу и забрала деньги от пожилой женщины. Возле банкомата она засомневалась в своих действиях, о чем сообщила «работодателю». Мошенники стали угрожать, и школьница совершила перевод в размере 172 тысяч рублей на счет заказчика, а вознаграждение не взяла.

Дома подросток все рассказала родителям, вместе с которыми и обратились в полицию. На данный момент решается вопрос о передаче материалов в подразделение Следственного комитета России.

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Школьница из Снежинска Челябинской области помогла заработать мошенникам 172 тысяч рублей, после чего опомнилась и сама пришла в полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону. «В полицию Снежинска обратилась 15-летняя девушка, которая рассказала, что выполняла роль курьера у мошенников. Установлена ее причастность по одному эпизоду преступной деятельности. Причиненный ущерб составил свыше 172 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, девушка начала общаться с мошенниками в соцсетях. Ей предложили подзаработать и описали все условия. Нужно было приезжать по указанному адресу и забирать у незнакомцев деньги, работа оказалась несложной. Челябинка согласилась, через некоторое время она получила сообщение от «работодателя», что «заказ» готов. Она приехала по указанному адресу и забрала деньги от пожилой женщины. Возле банкомата она засомневалась в своих действиях, о чем сообщила «работодателю». Мошенники стали угрожать, и школьница совершила перевод в размере 172 тысяч рублей на счет заказчика, а вознаграждение не взяла. Дома подросток все рассказала родителям, вместе с которыми и обратились в полицию. На данный момент решается вопрос о передаче материалов в подразделение Следственного комитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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