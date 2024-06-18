Куйвашев озвучил амбициозные планы на инвестрейтинг, за которым следит Кремль

Свердловский губернатор Куйвашев: мы способны войти в пятерку инвестрейтинга АСИ
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Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства за 2023 год
Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства за 2023 год Фото:

Свердловская область способна войти в пятерку инвестрейтинга, который составляет близкое к администрации президента Агентство стратегических инициатив (АСИ) и по которому оценивают губернаторов. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, комментируя нынешний успех Свердловской области — за год она поднялась с 35-го места до 11-го.

«11 место — это еще не успех, вот когда в тройке будем — это успех. Мы знаем, что один из важнейших вопросов в оценках — опрос предпринимателей, работа фискальной системы. Мы неоднократно поднимали эту проблему вместе с налоговыми органами, проверяющими. Предприниматели жалуются на это. По остальным показателям мы способны входить в первую пятерку», — заявил Куйвашев журналистам по итогу своего ежегодного отчета в заксобрании.

Как ранее сообщало URA.RU, чтобы решить проблему с низким рейтингом, в феврале Куйвашев создал рабочую группу, куда включил 11 министров, а ответственным назначил автора идеи — своего «цифрового» зама Дмитрия Ионина. Среди факторов, которые тянут регион вниз, источники агентства тогда называли затягивание выдачи разрешений на строительство, сроков подключения новых объектов к инженерным сетям и предоставления земельных участков. «Необходимо сокращать сроки регламентационных процедур, — подтвердил сегодня Куйвашев. — Это административная рутинная работа, но она дает серьезный эффект по привлечению инвестиций и сроку реализаций проектов».

Низкие позиции в нацрейтинге били и по его имиджу, ведь по этим показателям в администрации президента оценивают и глав субъектов. Свежий рейтинг презентовали в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

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Свердловская область способна войти в пятерку инвестрейтинга, который составляет близкое к администрации президента Агентство стратегических инициатив (АСИ) и по которому оценивают губернаторов. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, комментируя нынешний успех Свердловской области — за год она поднялась с 35-го места до 11-го. «11 место — это еще не успех, вот когда в тройке будем — это успех. Мы знаем, что один из важнейших вопросов в оценках — опрос предпринимателей, работа фискальной системы. Мы неоднократно поднимали эту проблему вместе с налоговыми органами, проверяющими. Предприниматели жалуются на это. По остальным показателям мы способны входить в первую пятерку», — заявил Куйвашев журналистам по итогу своего ежегодного отчета в заксобрании. Как ранее сообщало URA.RU, чтобы решить проблему с низким рейтингом, в феврале Куйвашев создал рабочую группу, куда включил 11 министров, а ответственным назначил автора идеи — своего «цифрового» зама Дмитрия Ионина. Среди факторов, которые тянут регион вниз, источники агентства тогда называли затягивание выдачи разрешений на строительство, сроков подключения новых объектов к инженерным сетям и предоставления земельных участков. «Необходимо сокращать сроки регламентационных процедур, — подтвердил сегодня Куйвашев. — Это административная рутинная работа, но она дает серьезный эффект по привлечению инвестиций и сроку реализаций проектов». Низкие позиции в нацрейтинге били и по его имиджу, ведь по этим показателям в администрации президента оценивают и глав субъектов. Свежий рейтинг презентовали в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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