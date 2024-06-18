В Екатеринбурге росгвардеец спас утонувшего ребенка от смерти

Екатеринбургский врач-невролог Сергей Мокрецов, работающий в военном госпитале Уральского округа Росгвардии, спас тонущего ребенка из озера Половинное. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Всё произошло очень быстро. Схватил его за руку и вытащил на берег, не зная, сколько мальчик пробыл под водой. Начал реанимацию», — рассказал невролог, слова которого опубликовала пресс-служба в своем telegram-канале.
По его словам, ребенок не подавал признаков жизни. Позже к реанимационным мероприятиям присоединился сотрудник МЧС России Дмитрий Светлаков. Усилиями спасателя и росгвардейца мальчика удалось спасти от смерти.
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