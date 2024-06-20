20 июня 2024

В Челябинской области за год на треть выросла зарплата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты за 2023 год увеличились на треть
Зарплаты за 2023 год увеличились на треть Фото:

Заработные платы в Челябинской области за 2023 год выросли на 33%, с начала 2024 года — на 5%. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров.

«Динамика роста зарплат за 2023 год согласно вакансиям центра по труду и занятости составила 133%. С начала 2024 года рост зарплат уже достигает 5%», — рассказал Шегуров в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

Кроме того, Шегуров анонсировал Всероссийский этап ярмарки вакансий, который состоится в Челябинске 28 июня сразу на трех площадках. Для трудоустройства на федеральной ярмарке будет предложено 60 проверенных работодателей, которые представят более 9,5 тысячи вакансий, в том числе для выпускников 2024 года.

Ранее стало известно, что инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени региону нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заработные платы в Челябинской области за 2023 год выросли на 33%, с начала 2024 года — на 5%. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «Динамика роста зарплат за 2023 год согласно вакансиям центра по труду и занятости составила 133%. С начала 2024 года рост зарплат уже достигает 5%», — рассказал Шегуров в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Кроме того, Шегуров анонсировал Всероссийский этап ярмарки вакансий, который состоится в Челябинске 28 июня сразу на трех площадках. Для трудоустройства на федеральной ярмарке будет предложено 60 проверенных работодателей, которые представят более 9,5 тысячи вакансий, в том числе для выпускников 2024 года. Ранее стало известно, что инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени региону нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...