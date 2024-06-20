В Челябинской области за год на треть выросла зарплата

Заработные платы в Челябинской области за 2023 год выросли на 33%, с начала 2024 года — на 5%. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров.
«Динамика роста зарплат за 2023 год согласно вакансиям центра по труду и занятости составила 133%. С начала 2024 года рост зарплат уже достигает 5%», — рассказал Шегуров в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
Кроме того, Шегуров анонсировал Всероссийский этап ярмарки вакансий, который состоится в Челябинске 28 июня сразу на трех площадках. Для трудоустройства на федеральной ярмарке будет предложено 60 проверенных работодателей, которые представят более 9,5 тысячи вакансий, в том числе для выпускников 2024 года.
Ранее стало известно, что инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени региону нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники.
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