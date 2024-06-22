В Екатеринбург привезли частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга. Видео

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Огнем от лампады зажгут свечи памяти (архивное фото)
Огнем от лампады зажгут свечи памяти (архивное фото) Фото:

На военном самолете в Екатеринбург доставили частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Лампаду разместят в главном храме ЦВО, где проведут панихиду по павшим воинам и зажгут „Свечу памяти“. У мемориалов воинской славы и в местах захоронения воинов Великой Отечественной войны пройдут торжественно-памятные церемонии», — говорится в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, в городе прошла акция памяти героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Сотни горожан пришли послушать песни военных лет под медиаэкраном на улице Вайнера. Также теперь екатеринбуржцы смогут узнать больше о начале войны — на медиафасаде Академии единоборств РМК покажут подвиги первого дня ВОВ.

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На военном самолете в Екатеринбург доставили частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. «Лампаду разместят в главном храме ЦВО, где проведут панихиду по павшим воинам и зажгут „Свечу памяти“. У мемориалов воинской славы и в местах захоронения воинов Великой Отечественной войны пройдут торжественно-памятные церемонии», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, в городе прошла акция памяти героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Сотни горожан пришли послушать песни военных лет под медиаэкраном на улице Вайнера. Также теперь екатеринбуржцы смогут узнать больше о начале войны — на медиафасаде Академии единоборств РМК покажут подвиги первого дня ВОВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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