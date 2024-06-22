На военном самолете в Екатеринбург доставили частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Лампаду разместят в главном храме ЦВО, где проведут панихиду по павшим воинам и зажгут „Свечу памяти“. У мемориалов воинской славы и в местах захоронения воинов Великой Отечественной войны пройдут торжественно-памятные церемонии», — говорится в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, в городе прошла акция памяти героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Сотни горожан пришли послушать песни военных лет под медиаэкраном на улице Вайнера. Также теперь екатеринбуржцы смогут узнать больше о начале войны — на медиафасаде Академии единоборств РМК покажут подвиги первого дня ВОВ.
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