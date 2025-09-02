Пушилин заявил о создании буферной зоны в Днепропетровской области

Вооруженные силы России улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области Украины и уже начинают создавать зону безопасности после полного освобождения южной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск „Восток“, которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности», — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин уточнил, что формирование зоны безопасности связано с необходимостью защитить освобожденные территории от возможных атак со стороны украинских сил. Он отметил, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять оборону на новых рубежах, чтобы обезопасить жителей ДНР и стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, работы по созданию оборонительных сооружений и расчистке территории ведутся в круглосуточном режиме.
В конце августа Пушили заявил о полном освобождении южной части ДНР после взятия под российский контроль населенного пункта Камышеваха. По словам главы республики, за последнюю неделю подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенные пункты Первое Мая и Нелеповка.
