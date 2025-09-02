Скончался звезда «Зеленой мили» и номинант на «Оскар» Грэм Грин

Грин был одним из первых успешных актеров из числа коренных народов в Голливуде
Грин был одним из первых успешных актеров из числа коренных народов в Голливуде

Канадский актер Грэм Грин, номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Танцы с волками», скончался в Торонто на 74-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил его представитель.

«Грин проиграл в схватке с болезнью. До последней минуты с ним рядом была его жена», — заявил агент актера для New York Post.

Грин был одним из первых успешных актеров из числа коренных народов в Голливуде. Его карьера длилась более 40 лет, он снялся в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Крепкий орешек 3» и «Сумерки. Сага. Новолуние».

