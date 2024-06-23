Неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане

Полицейская машина попала под обстрел в Дагестане, сообщили в МВД (архивное фото)
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В центре села Сергокала неизвестные обстреляли машину сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Дагестан.
«На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен, — говорится в
Ранее террористы атаковали два города в Дагестане. По последним данным, пострадали 16 человек. Также террористы убили священника, перерезав ему горло. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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