23 июня 2024

Неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане

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Город. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, дпс
Полицейская машина попала под обстрел в Дагестане, сообщили в МВД (архивное фото) Фото:
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В центре села Сергокала неизвестные обстреляли машину сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Дагестан.

«На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен, — говорится в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана». Там отметили, что эта информация предварительная. На место выехали силовики.

Ранее террористы атаковали два города в Дагестане. По последним данным, пострадали 16 человек. Также террористы убили священника, перерезав ему горло. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В центре села Сергокала неизвестные обстреляли машину сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Дагестан. «На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен, — говорится в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана». Там отметили, что эта информация предварительная. На место выехали силовики. Ранее террористы атаковали два города в Дагестане. По последним данным, пострадали 16 человек. Также террористы убили священника, перерезав ему горло. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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