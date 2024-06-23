Неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане

24 июня 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Полицейская машина попала под обстрел в Дагестане, сообщили в МВД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В центре села Сергокала неизвестные обстреляли машину сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Дагестан. «На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен, — говорится в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана». Там отметили, что эта информация предварительная. На место выехали силовики. Ранее террористы атаковали два города в Дагестане. По последним данным, пострадали 16 человек. Также террористы убили священника, перерезав ему горло. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре села Сергокала неизвестные обстреляли машину сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Дагестан. «На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен, — говорится в telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана». Там отметили, что эта информация предварительная. На место выехали силовики. Ранее террористы атаковали два города в Дагестане. По последним данным, пострадали 16 человек. Также террористы убили священника, перерезав ему горло. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.