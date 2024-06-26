26 июня 2024

Тюменцы отказываются от поездок в Дагестан и Крым в пользу Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, черное море, памятник затопленным кораблям
Горожане меняют путевки в Дагестан и Крым на ближайший месяц Фото:

Тюменцы после теракта в Дагестане и атаки на Севастополь отказываются оn туров туда и приобретают путевки в Сочи. Об этом URA.RU рассказала турагент Альбина Сорокина.

«После недавних событий в Дагестане и Севастополе некоторые туристы решили перебронировать туры. Речь идет о бронях на июль. Тюменцы меняют путевки на Сочи. Если выбирать Турцию, то приходится много доплачивать», — рассказала турагент.

По ее словам, уже несколько лет туры в Крым не пользуются большой популярностью из-за отсутствия прямых рейсов и обстановки на полуострове. В Дагестан летают прямые из Тюмени рейсы, и туры туда считаются одними из бюджетных, но в связи с событиями 23 июня горожане выбирают не рисковать и сменить маршрут, добавляет Сорокина.

Ранее агентство писало о том, что в Дагестане 23 июня произошла серия террористических атак. В этот же день ВСУ совершили нападение на Севастополь.

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Тюменцы после теракта в Дагестане и атаки на Севастополь отказываются оn туров туда и приобретают путевки в Сочи. Об этом URA.RU рассказала турагент Альбина Сорокина. «После недавних событий в Дагестане и Севастополе некоторые туристы решили перебронировать туры. Речь идет о бронях на июль. Тюменцы меняют путевки на Сочи. Если выбирать Турцию, то приходится много доплачивать», — рассказала турагент. По ее словам, уже несколько лет туры в Крым не пользуются большой популярностью из-за отсутствия прямых рейсов и обстановки на полуострове. В Дагестан летают прямые из Тюмени рейсы, и туры туда считаются одними из бюджетных, но в связи с событиями 23 июня горожане выбирают не рисковать и сменить маршрут, добавляет Сорокина. Ранее агентство писало о том, что в Дагестане 23 июня произошла серия террористических атак. В этот же день ВСУ совершили нападение на Севастополь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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