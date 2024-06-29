Экс-канцлер Германии Шредер стал свидетелем по делу о «Северном потоке»

29 июня 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке-2» и фонда Klimastiftung MV Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вызван комиссией парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, который помогал в строительстве «Северного потока-2». Еще одним свидетелем стала премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг. Об этом сообщает Der Spiegel. «Комиссия по расследованию земельного парламента земли Мекленбург-Передняя Померания для выяснения событий, связанных с фондом защиты климата, хочет заслушать в качестве свидетелей премьер-министра Мануэлу Швезиг и бывшего канцлера Герхарда Шредера», — пишет немецкий журнал. Заседание, посвященное расследованию обстоятельств деятельности экологического фонда Klimastiftung MV, прошло в закрытом режиме 28 июня. Даты допросов Швезиг и других свидетелей будут объявлены позднее. Фонд Klimastiftung MV был основан в январе 2021 года с участием оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG. Одной из задач фонда было способствование продолжению строительства газопровода. По утверждениям некоторых немецких политиков, фонд действовал в интересах России и «Газпрома». Мануэла Швезиг, которая была одним из инициаторов создания фонда, пыталась его ликвидировать после начала украинского конфликта. Однако она столкнулась с противодействием со стороны экс-премьера федеральной земли и члена совета директоров фонда Эрвина Селлеринга. Ранее свою версию о подрыве «Северных потоков» рассказал президент Всемирного экономического форума в Давосе и миллионер Клаус Шваб. С ним связались Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как пранкеры Вован и Лексус. Используя имя экономиста Жака Аттали, пранкеры заставили Шваба высказать предположение о том, что Украина может быть причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Инциденты на газопроводах «Северный поток» и еще не функционирующем «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Несмотря на то что Швеция и Дания прекратили расследование в феврале 2024 года, Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вызван комиссией парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки климата Klimastiftung MV, который помогал в строительстве «Северного потока-2». Еще одним свидетелем стала премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг. Об этом сообщает Der Spiegel. «Комиссия по расследованию земельного парламента земли Мекленбург-Передняя Померания для выяснения событий, связанных с фондом защиты климата, хочет заслушать в качестве свидетелей премьер-министра Мануэлу Швезиг и бывшего канцлера Герхарда Шредера», — пишет немецкий журнал. Заседание, посвященное расследованию обстоятельств деятельности экологического фонда Klimastiftung MV, прошло в закрытом режиме 28 июня. Даты допросов Швезиг и других свидетелей будут объявлены позднее. Фонд Klimastiftung MV был основан в январе 2021 года с участием оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG. Одной из задач фонда было способствование продолжению строительства газопровода. По утверждениям некоторых немецких политиков, фонд действовал в интересах России и «Газпрома». Мануэла Швезиг, которая была одним из инициаторов создания фонда, пыталась его ликвидировать после начала украинского конфликта. Однако она столкнулась с противодействием со стороны экс-премьера федеральной земли и члена совета директоров фонда Эрвина Селлеринга. Ранее свою версию о подрыве «Северных потоков» рассказал президент Всемирного экономического форума в Давосе и миллионер Клаус Шваб. С ним связались Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как пранкеры Вован и Лексус. Используя имя экономиста Жака Аттали, пранкеры заставили Шваба высказать предположение о том, что Украина может быть причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Инциденты на газопроводах «Северный поток» и еще не функционирующем «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Несмотря на то что Швеция и Дания прекратили расследование в феврале 2024 года, Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий.