Тюменцы стали чаще болеть опасными инфекциями

В Тюмени выросла заболеваемость менингитом, гепатитом и описторхозом

28 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в 2023 году жители стали чаще болеть менингитом, ветрянкой, сальмонеллезом и гепатитом. Также в прошлом году выросла заболеваемость энтеробиозом и описторхозом. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Произошел рост заболеваемости менингококковый инфекцией в 1,7 раза, ветряной оспой на 47,6%, сальмонеллезом на 35%, скарлатиной в 2,4 раза, острым вирусным гепатитом на 33%. Отмечено увеличение заболеваемости по ряду паразитарных инфекций, в том числе энтеробиозом на 17,5%, описторхозом на 41,2%», — сообщили в Роспотребнадзоре. Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой. Также выявлен рост заболеваемостью коклюшем, основные больные — дети. По данным специалистов, за год снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (почти на 40%), болезнью Лайма (на 1,6 раза), клещевым энцефалитом (33%) и коронавирусом. Случаев заболевания дифтерией, краснухой, сибирской язвой и брюшным тифом в Тюменской области не выявили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2023 году жители стали чаще болеть менингитом, ветрянкой, сальмонеллезом и гепатитом. Также в прошлом году выросла заболеваемость энтеробиозом и описторхозом. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Произошел рост заболеваемости менингококковый инфекцией в 1,7 раза, ветряной оспой на 47,6%, сальмонеллезом на 35%, скарлатиной в 2,4 раза, острым вирусным гепатитом на 33%. Отмечено увеличение заболеваемости по ряду паразитарных инфекций, в том числе энтеробиозом на 17,5%, описторхозом на 41,2%», — сообщили в Роспотребнадзоре. Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой. Также выявлен рост заболеваемостью коклюшем, основные больные — дети. По данным специалистов, за год снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (почти на 40%), болезнью Лайма (на 1,6 раза), клещевым энцефалитом (33%) и коронавирусом. Случаев заболевания дифтерией, краснухой, сибирской язвой и брюшным тифом в Тюменской области не выявили.