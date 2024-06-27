27 июня 2024

Тюменцы стали чаще болеть опасными инфекциями

В Тюмени выросла заболеваемость менингитом, гепатитом и описторхозом
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой Фото:

В Тюменской области в 2023 году жители стали чаще болеть менингитом, ветрянкой, сальмонеллезом и гепатитом. Также в прошлом году выросла заболеваемость энтеробиозом и описторхозом. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Произошел рост заболеваемости менингококковый инфекцией в 1,7 раза, ветряной оспой на 47,6%, сальмонеллезом на 35%, скарлатиной в 2,4 раза, острым вирусным гепатитом на 33%. Отмечено увеличение заболеваемости по ряду паразитарных инфекций, в том числе энтеробиозом на 17,5%, описторхозом на 41,2%», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой. Также выявлен рост заболеваемостью коклюшем, основные больные — дети.

По данным специалистов, за год снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (почти на 40%), болезнью Лайма (на 1,6 раза), клещевым энцефалитом (33%) и коронавирусом. Случаев заболевания дифтерией, краснухой, сибирской язвой и брюшным тифом в Тюменской области не выявили.

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В Тюменской области в 2023 году жители стали чаще болеть менингитом, ветрянкой, сальмонеллезом и гепатитом. Также в прошлом году выросла заболеваемость энтеробиозом и описторхозом. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Произошел рост заболеваемости менингококковый инфекцией в 1,7 раза, ветряной оспой на 47,6%, сальмонеллезом на 35%, скарлатиной в 2,4 раза, острым вирусным гепатитом на 33%. Отмечено увеличение заболеваемости по ряду паразитарных инфекций, в том числе энтеробиозом на 17,5%, описторхозом на 41,2%», — сообщили в Роспотребнадзоре. Тюменцы в 1,5 раза чаще стали болеть педикулезом и на 12,4% чесоткой. Также выявлен рост заболеваемостью коклюшем, основные больные — дети. По данным специалистов, за год снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (почти на 40%), болезнью Лайма (на 1,6 раза), клещевым энцефалитом (33%) и коронавирусом. Случаев заболевания дифтерией, краснухой, сибирской язвой и брюшным тифом в Тюменской области не выявили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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