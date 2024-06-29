Премьер Сербии обратился к гражданам после попытки теракта у посольства Израиля

Премьер Вучевич: Сербия даст решительный ответ на угрозу терроризма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Вучевич заявил, что теракт у посольства Израиля в Сербии был совершен конкретным лицом, а не целым народом Фото:

Сербия решительно ответит на преступление, совершенное у посольства Израиля в стране. Этот теракт может приписываться только конкретному лицу, а не всей религии или народу, сообщил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

«Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма», — передает РИА Новости слова Вучевича. Он добавил, что нападение у посольства Израиля было безумным шагом, его нельзя приписывать ни одному народу или религии, потому что речь идет о теракте со стороны одного конкретного лица.

Ранее в Сербии мужчина, которого спецслужбы искали из-за его приступов агрессии, совершил попытку теракта у посольства Израиля в стране. Он пытался проникнуть в здание, но входы были закрыты, после этого мужчина выстрелил из арбалета в сотрудника полиции. Тот применил оружие в ответ и ликвидировал нападавшего. Полицейский получил ранение в шею, его доставили в больницу, где вытащат стрелу, пишет MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сербия решительно ответит на преступление, совершенное у посольства Израиля в стране. Этот теракт может приписываться только конкретному лицу, а не всей религии или народу, сообщил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. «Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма», — передает РИА Новости слова Вучевича. Он добавил, что нападение у посольства Израиля было безумным шагом, его нельзя приписывать ни одному народу или религии, потому что речь идет о теракте со стороны одного конкретного лица. Ранее в Сербии мужчина, которого спецслужбы искали из-за его приступов агрессии, совершил попытку теракта у посольства Израиля в стране. Он пытался проникнуть в здание, но входы были закрыты, после этого мужчина выстрелил из арбалета в сотрудника полиции. Тот применил оружие в ответ и ликвидировал нападавшего. Полицейский получил ранение в шею, его доставили в больницу, где вытащат стрелу, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...