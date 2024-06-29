Премьер Сербии обратился к гражданам после попытки теракта у посольства Израиля

Премьер Вучевич: Сербия даст решительный ответ на угрозу терроризма

29 июня 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Вучевич заявил, что теракт у посольства Израиля в Сербии был совершен конкретным лицом, а не целым народом Фото: EPA/TASS Сербия решительно ответит на преступление, совершенное у посольства Израиля в стране. Этот теракт может приписываться только конкретному лицу, а не всей религии или народу, сообщил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. «Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма», — передает РИА Новости слова Вучевича. Он добавил, что нападение у посольства Израиля было безумным шагом, его нельзя приписывать ни одному народу или религии, потому что речь идет о теракте со стороны одного конкретного лица. Ранее в Сербии мужчина, которого спецслужбы искали из-за его приступов агрессии, совершил попытку теракта у посольства Израиля в стране. Он пытался проникнуть в здание, но входы были закрыты, после этого мужчина выстрелил из арбалета в сотрудника полиции. Тот применил оружие в ответ и ликвидировал нападавшего. Полицейский получил ранение в шею, его доставили в больницу, где вытащат стрелу, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербия решительно ответит на преступление, совершенное у посольства Израиля в стране. Этот теракт может приписываться только конкретному лицу, а не всей религии или народу, сообщил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. «Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма», — передает РИА Новости слова Вучевича. Он добавил, что нападение у посольства Израиля было безумным шагом, его нельзя приписывать ни одному народу или религии, потому что речь идет о теракте со стороны одного конкретного лица. Ранее в Сербии мужчина, которого спецслужбы искали из-за его приступов агрессии, совершил попытку теракта у посольства Израиля в стране. Он пытался проникнуть в здание, но входы были закрыты, после этого мужчина выстрелил из арбалета в сотрудника полиции. Тот применил оружие в ответ и ликвидировал нападавшего. Полицейский получил ранение в шею, его доставили в больницу, где вытащат стрелу, пишет MK.RU.