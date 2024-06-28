Тюменка выбрала курганскую роскошь: женщина купила квартиру за 16 миллионов

В Кургане произошла сделка с продажей недвижимости за 16 миллионов рублей: тюменка приобрела здесь самую дорогую квартиру. Эксперты наблюдают тренд, когда иногородние жители приобретают недвижимость в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в управлении Росреестра по Курганской области.
«Максимальная сумма сделки на жилую недвижимость составила более 16 миллионов рублей. Квартиру по улице Климова в Кургане купила жительница Тюмени», — делятся с URA.RU специалисты Росреестра.
Иногородние жители также практикуют метод покупки жилья без приезда в Курганскую область — они просто оставляют заявление. Это жители Краснодарского края, Чеченской Республики, Башкирии, Татарстана, Московской, Иркутской, Ленинградской, Калужской областей. Всего за пять месяцев текущего года было зарегистрировано 1573 таких обращения.
Ранее URA.RU писало, что арендные ставки в Кургане показали значительный рост, обогнав по темпам увеличения цен более крупные города России, среди которых Белгород, Орел и Магнитогорск. В среднем аренда в Кургане обходится в 17 000 рублей за однокомнатную, 23 000 — за двухкомнатную и 28 000 рублей — за трехкомнатную квартиру.
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