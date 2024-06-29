Ни один из кандидатов в президенты Ирана не смог набрать 50% голосов

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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, избирателный участок, сизо1 курган, выборы 2024
Второй тур голосования пройдет 5 июля Фото:

Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не смог набрать 50% голосов избирателей. Об этом сообщил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами. Второй тур выборов назначен на 5 июля.

«В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов… он пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля», — заявил Эслами, его слова приводит агентство IRNA.

Выборы в Иране начались 28 июня 2024 года. Они проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

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Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не смог набрать 50% голосов избирателей. Об этом сообщил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами. Второй тур выборов назначен на 5 июля. «В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов… он пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля», — заявил Эслами, его слова приводит агентство IRNA. Выборы в Иране начались 28 июня 2024 года. Они проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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