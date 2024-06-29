Ни один из кандидатов в президенты Ирана не смог набрать 50% голосов

Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не смог набрать 50% голосов избирателей. Об этом сообщил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами. Второй тур выборов назначен на 5 июля.
«В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов… он пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля», — заявил Эслами, его слова приводит агентство IRNA.
Выборы в Иране начались 28 июня 2024 года. Они проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
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