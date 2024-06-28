Полпред Якушев встретился с уральской молодежью не по сценарию. Фото

Полпред Якушев выступил на форуме «Утро», ответив на вопросы молодежи

28 июня 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев был основным идеологом события — сверстал программу так, чтобы ответить на государственные вызовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО нестандартно пообщался с молодежью в день закрытия форума «Утро»: внезапно для всех решил сменить формат выступления, отказавшись от официальной части, и сразу перешел к вопросам из зала, заставив организаторов понервничать. И обозначил, что все озвученные молодежью предложения возьмутся в работу, передает корреспондент URA.RU. «Все, что мы проговорили, будет отфиксировано. Все предложения — от внесения конкретных изменений в федеральное законодательство, системные вопросы, частные случаи — мы их все разложим, проанализируем […] То, что сегодня хотят и молодые люди, и взрослые, мы все — жить в благоустроенных населенных пунктах с развитой транспортной инфраструктурой, красивыми дворами, хорошей медициной. Мы к этому должны стремиться, ровно на это направлены национальные проекты. Это наша большая общая задача, и, как говорит наш президент, если мы приняли федеральное решение, его должен почувствовать каждый человек», — поделился Якушев. Одно из предложений, с которым обратились к Якушеву, было о создании круглогодичного образовательного центра компетенций для рабочей молодежи. Полпред его поддержал. Владимир Якушев обещал взять идею активной молодежи в работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Понятно, что нужно будет провести консультации с губернаторами, но мне кажется предложение очень хорошим. Где, как не на Урале иметь центр компетенций по рабочим специальностям — сам Бог велел. Предлагаю как минимум УрФО заявиться, а на какой площадке… После дополнительных косультаций эту инициативу выдвинем», — отметил Якушев. Еще одно предложение — транслировать в университетах на медиаэкранах ролики о муниципалитетах региона, чтобы студенты могли выбрать, куда пойти работать после окончания вуза. «Географию наша молодежь должна знать. Программу в Уральском федеральном округе можно запустить. Я не думаю, что она каких-то больших денег стоит», — поддержал Якушев и эту инициативу. Председатель молодежного парламента Свердловской области предложила ввести выходные и отпуска для тех, кто активно участвует в волонтерской деятельности. «Предложение интересное, но у меня есть своя позиция по этому вопросу. Люди безвозмездно, по зову сердца занимаются этой работой. И когда мы с точки зрения государства стимулируем и поддерживатем, то, мне кажется, начинает замыливаться основная идея волонтерства. Пообсуждать инициативу можно, но не стоит забывать об основной идее, что такое волонтерство», — добавил полпред. Форум «Утро» стартовал 22 июня. Ключевая тема этого года — поддержка работающей молодежи. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На полях форума выступали губернаторы Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Фото: пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО нестандартно пообщался с молодежью в день закрытия форума «Утро»: внезапно для всех решил сменить формат выступления, отказавшись от официальной части, и сразу перешел к вопросам из зала, заставив организаторов понервничать. И обозначил, что все озвученные молодежью предложения возьмутся в работу, передает корреспондент URA.RU. «Все, что мы проговорили, будет отфиксировано. Все предложения — от внесения конкретных изменений в федеральное законодательство, системные вопросы, частные случаи — мы их все разложим, проанализируем […] То, что сегодня хотят и молодые люди, и взрослые, мы все — жить в благоустроенных населенных пунктах с развитой транспортной инфраструктурой, красивыми дворами, хорошей медициной. Мы к этому должны стремиться, ровно на это направлены национальные проекты. Это наша большая общая задача, и, как говорит наш президент, если мы приняли федеральное решение, его должен почувствовать каждый человек», — поделился Якушев. Одно из предложений, с которым обратились к Якушеву, было о создании круглогодичного образовательного центра компетенций для рабочей молодежи. Полпред его поддержал. «Понятно, что нужно будет провести консультации с губернаторами, но мне кажется предложение очень хорошим. Где, как не на Урале иметь центр компетенций по рабочим специальностям — сам Бог велел. Предлагаю как минимум УрФО заявиться, а на какой площадке… После дополнительных косультаций эту инициативу выдвинем», — отметил Якушев. Еще одно предложение — транслировать в университетах на медиаэкранах ролики о муниципалитетах региона, чтобы студенты могли выбрать, куда пойти работать после окончания вуза. «Географию наша молодежь должна знать. Программу в Уральском федеральном округе можно запустить. Я не думаю, что она каких-то больших денег стоит», — поддержал Якушев и эту инициативу. Председатель молодежного парламента Свердловской области предложила ввести выходные и отпуска для тех, кто активно участвует в волонтерской деятельности. «Предложение интересное, но у меня есть своя позиция по этому вопросу. Люди безвозмездно, по зову сердца занимаются этой работой. И когда мы с точки зрения государства стимулируем и поддерживатем, то, мне кажется, начинает замыливаться основная идея волонтерства. Пообсуждать инициативу можно, но не стоит забывать об основной идее, что такое волонтерство», — добавил полпред. Форум «Утро» стартовал 22 июня. Ключевая тема этого года — поддержка работающей молодежи. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На полях форума выступали губернаторы Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО.