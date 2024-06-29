В Киеве объявлена воздушная тревога

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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины Фото:

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Также сирены работают в других регионах Украины.

«На всей территории Украины объявили воздушную тревогу», — свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Обновлено в 21:55. Воздушная тревога была отменена.

Сирены о тревоге звучали в украинских регионах также утром 29 июня. А неделю назад в Киеве звучали взрывы.

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Воздушная тревога объявлена в Киеве. Также сирены работают в других регионах Украины. «На всей территории Украины объявили воздушную тревогу», — свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Обновлено в 21:55. Воздушная тревога была отменена. Сирены о тревоге звучали в украинских регионах также утром 29 июня. А неделю назад в Киеве звучали взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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