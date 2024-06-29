В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве. Также сирены работают в других регионах Украины.
«На всей территории Украины объявили воздушную тревогу», — свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Обновлено в 21:55. Воздушная тревога была отменена.
Сирены о тревоге звучали в украинских регионах также утром 29 июня. А неделю назад в Киеве звучали взрывы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.