Тюменская область оригинально приглашает москвичей в гости. Фото

В Москве установили билборд с приглашением в Тюменскую область

29 июня 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Тюменская область подхватила идею флешмоба Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве установили билборд с предложением посетить Тюменскую область тем, кто посетил международную выставку-форум «Россия». Фотографию рекламы опубликовал информцентр правительства региона. «Саша, на выставку „Россия“ сходил? Теперь пора в Тюменскую область слетать», — написано на билборде. Первым идею такой рекламы запустил крупнейший российский интернет-магазин. Теперь это превратилось во флешмоб. Идею подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями. Фото: telegram-канал «Информационный центр правительства Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве установили билборд с предложением посетить Тюменскую область тем, кто посетил международную выставку-форум «Россия». Фотографию рекламы опубликовал информцентр правительства региона. «Саша, на выставку „Россия“ сходил? Теперь пора в Тюменскую область слетать», — написано на билборде. Первым идею такой рекламы запустил крупнейший российский интернет-магазин. Теперь это превратилось во флешмоб. Идею подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.