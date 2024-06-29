Тюменская область подхватила идею флешмоба
В Москве установили билборд с предложением посетить Тюменскую область тем, кто посетил международную выставку-форум «Россия». Фотографию рекламы опубликовал информцентр правительства региона.
«Саша, на выставку „Россия“ сходил? Теперь пора в Тюменскую область слетать», — написано на билборде.
Первым идею такой рекламы запустил крупнейший российский интернет-магазин. Теперь это превратилось во флешмоб. Идею подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.
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