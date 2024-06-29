Тюменская область оригинально приглашает москвичей в гости. Фото

В Москве установили билборд с приглашением в Тюменскую область
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Административные здания. Тюмень, правительство тюменской области, осень
Тюменская область подхватила идею флешмоба Фото:

В Москве установили билборд с предложением посетить Тюменскую область тем, кто посетил международную выставку-форум «Россия». Фотографию рекламы опубликовал информцентр правительства региона.

«Саша, на выставку „Россия“ сходил? Теперь пора в Тюменскую область слетать», — написано на билборде.

Первым идею такой рекламы запустил крупнейший российский интернет-магазин. Теперь это превратилось во флешмоб. Идею подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.

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В Москве установили билборд с предложением посетить Тюменскую область тем, кто посетил международную выставку-форум «Россия». Фотографию рекламы опубликовал информцентр правительства региона. «Саша, на выставку „Россия“ сходил? Теперь пора в Тюменскую область слетать», — написано на билборде. Первым идею такой рекламы запустил крупнейший российский интернет-магазин. Теперь это превратилось во флешмоб. Идею подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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