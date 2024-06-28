Квартиры в новостройках Челябинска подорожали до 130 тысяч за квадрат

28 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В среднем новые квартиры в Челябинске продаются по 6 млн 864 тысяч за обьект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первом полугодии 2024 года квартиры в новостройках Челябинска подорожали на 6,5% до 127 тысяч 280 рублей за квадратный метр. В среднем на данный момент новое жилье продается по 6 млн 864 тысяч за объект, сообщается 28 июня на портале о недвижимости. «В Челябинске в первом полугодии 2024 года квадратный метр в новостройках подорожал на 6,5% до 127 тысяч 280 рублей. Квартиры в новостройках выросли в цене на 2,4% до 6 млн 900 тысяч рублей за объект. При этом в среднем по всем городам квадратный метр новостроек подорожал на 6,1%», — сообщается на портале «Мир квартир». В целом по России выше всего стоимость квартиры поднялась в Севастополе (+16,8%), Владикавказе (+16,5%), Самаре (+14,1%), Нижнем Тагиле (+13,9%), Мурманске (+13,6%), Красноярске (+11,1%), Набережных Челнах (+11%), Омске (+10,8%), Череповце (+10,8%), Кургане (+10,1%) и Калуге (+10%). Снизились цены на новое жилье в таких городах, как Грозный — на 6,3%, Архангельск — на 5,3%, Махачкала — 3,2%, Владимир — 3,2%, Краснодар — 2,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом полугодии 2024 года квартиры в новостройках Челябинска подорожали на 6,5% до 127 тысяч 280 рублей за квадратный метр. В среднем на данный момент новое жилье продается по 6 млн 864 тысяч за объект, сообщается 28 июня на портале о недвижимости. «В Челябинске в первом полугодии 2024 года квадратный метр в новостройках подорожал на 6,5% до 127 тысяч 280 рублей. Квартиры в новостройках выросли в цене на 2,4% до 6 млн 900 тысяч рублей за объект. При этом в среднем по всем городам квадратный метр новостроек подорожал на 6,1%», — сообщается на портале «Мир квартир». В целом по России выше всего стоимость квартиры поднялась в Севастополе (+16,8%), Владикавказе (+16,5%), Самаре (+14,1%), Нижнем Тагиле (+13,9%), Мурманске (+13,6%), Красноярске (+11,1%), Набережных Челнах (+11%), Омске (+10,8%), Череповце (+10,8%), Кургане (+10,1%) и Калуге (+10%). Снизились цены на новое жилье в таких городах, как Грозный — на 6,3%, Архангельск — на 5,3%, Махачкала — 3,2%, Владимир — 3,2%, Краснодар — 2,4%.