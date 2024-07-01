В Пермском крае ветер снес крышу дома. Фото

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Кровля не выдержала урагана (архивное фото)
Кровля не выдержала урагана (архивное фото) Фото:

В поселке Сарс Пермского края сильный ветер снес крышу с одного из домов. Металлическая кровля разлетелась по округе, сообщают местные журналисты со ссылкой на спасателей.

«В поселке Сарс на улице Кирова произошло чрезвычайное происшествие. В результате сильного ветра металлическая крыша частного дома разлетелась по округе», — сообщает издание ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавших в результате ЧП нет. Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали, что 1 июля ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. 

Листы железа сорвало порывом ветра
Листы железа сорвало порывом ветра
Фото:
Из людей никто не пострадал
Из людей никто не пострадал
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В поселке Сарс Пермского края сильный ветер снес крышу с одного из домов. Металлическая кровля разлетелась по округе, сообщают местные журналисты со ссылкой на спасателей. «В поселке Сарс на улице Кирова произошло чрезвычайное происшествие. В результате сильного ветра металлическая крыша частного дома разлетелась по округе», — сообщает издание ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». Пострадавших в результате ЧП нет. Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали, что 1 июля ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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