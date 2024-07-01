Кровля не выдержала урагана (архивное фото)
В поселке Сарс Пермского края сильный ветер снес крышу с одного из домов. Металлическая кровля разлетелась по округе, сообщают местные журналисты со ссылкой на спасателей.
«В поселке Сарс на улице Кирова произошло чрезвычайное происшествие. В результате сильного ветра металлическая крыша частного дома разлетелась по округе», — сообщает издание ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».
Пострадавших в результате ЧП нет. Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали, что 1 июля ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Листы железа сорвало порывом ветра
Из людей никто не пострадал
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