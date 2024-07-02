Скоропостижно умер актер сериала «Ментовские войны»

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Смерть Владимира Матвеева наступила 2 июля от остановки сердца Фото:

Скоропостижно скончался актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, который родился в Тюменской области. Об этом сообщила его супруга.

«Скоропостижно скончался этой ночью. Остановилось сердце», — сообщила «Известиям» его жена Юлия Матвеева. Владимир Матвеев сыграл более ста ролей. Он играл роли в таких сериалах как «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46» и других.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скоропостижно скончался актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, который родился в Тюменской области. Об этом сообщила его супруга. «Скоропостижно скончался этой ночью. Остановилось сердце», — сообщила «Известиям» его жена Юлия Матвеева. Владимир Матвеев сыграл более ста ролей. Он играл роли в таких сериалах как «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46» и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...