Скоропостижно умер актер сериала «Ментовские войны»

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни

02 июля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Смерть Владимира Матвеева наступила 2 июля от остановки сердца Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета/https://vk.com/public70891806 Скоропостижно скончался актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, который родился в Тюменской области. Об этом сообщила его супруга. «Скоропостижно скончался этой ночью. Остановилось сердце», — сообщила «Известиям» его жена Юлия Матвеева. Владимир Матвеев сыграл более ста ролей. Он играл роли в таких сериалах как «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46» и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скоропостижно скончался актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, который родился в Тюменской области. Об этом сообщила его супруга. «Скоропостижно скончался этой ночью. Остановилось сердце», — сообщила «Известиям» его жена Юлия Матвеева. Владимир Матвеев сыграл более ста ролей. Он играл роли в таких сериалах как «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46» и других.