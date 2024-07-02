Скоропостижно умер актер сериала «Ментовские войны»

Смерть Владимира Матвеева наступила 2 июля от остановки сердца
Скоропостижно скончался актер, народный артист РФ Владимир Матвеев, который родился в Тюменской области. Об этом сообщила его супруга.
«Скоропостижно скончался этой ночью. Остановилось сердце», — сообщила «Известиям» его жена Юлия Матвеева. Владимир Матвеев сыграл более ста ролей. Он играл роли в таких сериалах как «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград 46» и других.
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