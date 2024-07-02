В Челябинске первоклассницу укусила крыса

02 июля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Крыса укусила ребенка за руку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске жители общежития на Болейко, 7а пожаловались на нашествие крыс, которые бросаются на людей. На днях один из грызунов укусил за пуку первоклассницу. «Мы несколько раз оставляли заявки в управляющую компанию, но крыс меньше не стало. После укуса мы с дочерью поехали в травмпункт, где ей назначили шесть уколов от бешенства, а также через полгода пройти обследование на инфекционные заболевания», — сообщила мама ребенка. Жители дома обращались за помощью в том числе и в соцсетях. Письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. Корреспонденту URA.RU на звонок в управляющую компанию не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жители общежития на Болейко, 7а пожаловались на нашествие крыс, которые бросаются на людей. На днях один из грызунов укусил за пуку первоклассницу. «Мы несколько раз оставляли заявки в управляющую компанию, но крыс меньше не стало. После укуса мы с дочерью поехали в травмпункт, где ей назначили шесть уколов от бешенства, а также через полгода пройти обследование на инфекционные заболевания», — сообщила мама ребенка. Жители дома обращались за помощью в том числе и в соцсетях. Письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. Корреспонденту URA.RU на звонок в управляющую компанию не ответили.