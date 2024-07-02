В Челябинске первоклассницу укусила крыса

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Крыса укусила ребенка за руку Фото:

В Челябинске жители общежития на Болейко, 7а пожаловались на нашествие крыс, которые бросаются на людей. На днях один из грызунов укусил за пуку первоклассницу.

«Мы несколько раз оставляли заявки в управляющую компанию, но крыс меньше не стало. После укуса мы с дочерью поехали в травмпункт, где ей назначили шесть уколов от бешенства, а также через полгода пройти обследование на инфекционные заболевания», — сообщила мама ребенка.

Жители дома обращались за помощью в том числе и в соцсетях. Письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. Корреспонденту URA.RU на звонок в управляющую компанию не ответили.

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В Челябинске жители общежития на Болейко, 7а пожаловались на нашествие крыс, которые бросаются на людей. На днях один из грызунов укусил за пуку первоклассницу. «Мы несколько раз оставляли заявки в управляющую компанию, но крыс меньше не стало. После укуса мы с дочерью поехали в травмпункт, где ей назначили шесть уколов от бешенства, а также через полгода пройти обследование на инфекционные заболевания», — сообщила мама ребенка. Жители дома обращались за помощью в том числе и в соцсетях. Письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. Корреспонденту URA.RU на звонок в управляющую компанию не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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