В Челябинске первоклассницу укусила крыса

В Челябинске жители общежития на Болейко, 7а пожаловались на нашествие крыс, которые бросаются на людей. На днях один из грызунов укусил за пуку первоклассницу.
«Мы несколько раз оставляли заявки в управляющую компанию, но крыс меньше не стало. После укуса мы с дочерью поехали в травмпункт, где ей назначили шесть уколов от бешенства, а также через полгода пройти обследование на инфекционные заболевания», — сообщила мама ребенка.
Жители дома обращались за помощью в том числе и в соцсетях. Письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. Корреспонденту URA.RU на звонок в управляющую компанию не ответили.
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