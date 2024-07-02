Изъятую у миллиардера Пумпянского яхту сдают в аренду в Европе

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Собрание СОСПП в Синара-центре. Екатеринбург, пумпянский дмитрий
В конце июня Дмитрий Пумпянский выиграл суд у европейских чиновников Фото:

В Европе 72-метровую суперъяхту Axioma, изъятую европейскими властями у миллиардера из Екатеринбурга Дмитрия Пумпянского, начали сдавать в аренду. Цена — 660 тысяч евро в неделю.

«[Яхта] уже забронирована на август», — сообщает Forbes со ссылкой на брокера Bluewater. Яхта раньше носила название «Красная площадь». В июне 2022-го судно арестовало правительство Гибралтара. В сентябре яхту продали с аукциона за 37,5 миллиона долларов. Торги проходили в условиях строжайшей секретности, имя покупателя не разглашалось.

В конце июня URA.RU рассказывало, что Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с Пумпянского и его жены. Им также должны выплатить компенсации.

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В Европе 72-метровую суперъяхту Axioma, изъятую европейскими властями у миллиардера из Екатеринбурга Дмитрия Пумпянского, начали сдавать в аренду. Цена — 660 тысяч евро в неделю. «[Яхта] уже забронирована на август», — сообщает Forbes со ссылкой на брокера Bluewater. Яхта раньше носила название «Красная площадь». В июне 2022-го судно арестовало правительство Гибралтара. В сентябре яхту продали с аукциона за 37,5 миллиона долларов. Торги проходили в условиях строжайшей секретности, имя покупателя не разглашалось. В конце июня URA.RU рассказывало, что Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с Пумпянского и его жены. Им также должны выплатить компенсации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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