Изъятую у миллиардера Пумпянского яхту сдают в аренду в Европе

В Европе 72-метровую суперъяхту Axioma, изъятую европейскими властями у миллиардера из Екатеринбурга Дмитрия Пумпянского, начали сдавать в аренду. Цена — 660 тысяч евро в неделю.
«[Яхта] уже забронирована на август», — сообщает Forbes со ссылкой на брокера Bluewater. Яхта раньше носила название «Красная площадь». В июне 2022-го судно арестовало правительство Гибралтара. В сентябре яхту продали с аукциона за 37,5 миллиона долларов. Торги проходили в условиях строжайшей секретности, имя покупателя не разглашалось.
В конце июня URA.RU рассказывало, что Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с Пумпянского и его жены. Им также должны выплатить компенсации.
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