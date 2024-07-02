В Екатеринбурге резко выросли зарплаты строителей и водителей

Авито Работа: в Екатеринбурге выросли зарплаты у строителей и водителей

03 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Средняя заработная плата строителей — 88,4 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года зарплата для строителей выросла на 29%, а для водителей — на 22%. Об увеличении заработной платы URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили вакансии и выяснили, представителям каких сфер стали предлагать больше по сравнению с 2023 годом. «В Екатеринбурге по итогам первого полугодия 2024 года зарплаты в сфере строительства выросли на 29% и составляют 88,4 тысячи рублей. Зарплатное предложение для водителей увеличилось на 22% (68,0 тысячи рублей)», — говорится в релизе. Еще одной сферой, в которой произошло изменение предлагаемой зарплаты, стала логистика, там новые сотрудники могут получать в среднем 78,8 тысячи рублей. Как отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» в «Авито Работе» Александр Сампетов, рост средних предлагаемых зарплат в этих сферах обусловлен дефицитом рабочих специалистов. В сфере транспорта и логистики активными темпами идет развитие электронной коммерции, что требует привлечения квалифицированных кадров, это отражается на зарплатах водителей грузовых автомобилей. Увеличиваются и объемы жилищного, коммерческого строительства, развиваются инфраструктурные объекты, поэтому работодатели остро нуждаются в квалифицированных рабочих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года зарплата для строителей выросла на 29%, а для водителей — на 22%. Об увеличении заработной платы URA.RU рассказали в «Авито Работе». Эксперты изучили вакансии и выяснили, представителям каких сфер стали предлагать больше по сравнению с 2023 годом. «В Екатеринбурге по итогам первого полугодия 2024 года зарплаты в сфере строительства выросли на 29% и составляют 88,4 тысячи рублей. Зарплатное предложение для водителей увеличилось на 22% (68,0 тысячи рублей)», — говорится в релизе. Еще одной сферой, в которой произошло изменение предлагаемой зарплаты, стала логистика, там новые сотрудники могут получать в среднем 78,8 тысячи рублей. Как отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» в «Авито Работе» Александр Сампетов, рост средних предлагаемых зарплат в этих сферах обусловлен дефицитом рабочих специалистов. В сфере транспорта и логистики активными темпами идет развитие электронной коммерции, что требует привлечения квалифицированных кадров, это отражается на зарплатах водителей грузовых автомобилей. Увеличиваются и объемы жилищного, коммерческого строительства, развиваются инфраструктурные объекты, поэтому работодатели остро нуждаются в квалифицированных рабочих.