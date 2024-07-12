ВСУ пытались атаковать крупнейшую АЭС в Курской области

12 июля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать российскую АЭС Фото: miliman/pickupimage.com В Курской области Вооруженные силы Украины попытались атаковать крупнейшую в регионе атомную электростанцию. Однако украинский беспилотник удалось сбить на подлете к объекту, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ попытались атаковать одну из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове», — передает канал. Уточняется, что дрон противника, начиненный взрывчаткой был сбит в нескольких километрах от предприятия. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области Вооруженные силы Украины попытались атаковать крупнейшую в регионе атомную электростанцию. Однако украинский беспилотник удалось сбить на подлете к объекту, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ попытались атаковать одну из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове», — передает канал. Уточняется, что дрон противника, начиненный взрывчаткой был сбит в нескольких километрах от предприятия. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.