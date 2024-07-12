ВСУ пытались атаковать крупнейшую АЭС в Курской области

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ВСУ пытались атаковать российскую АЭС Фото:

В Курской области Вооруженные силы Украины попытались атаковать крупнейшую в регионе атомную электростанцию. Однако украинский беспилотник удалось сбить на подлете к объекту, пишет telegram-канал Mash.

«ВСУ попытались атаковать одну из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове», — передает канал. Уточняется, что дрон противника, начиненный взрывчаткой был сбит в нескольких километрах от предприятия.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Курской области Вооруженные силы Украины попытались атаковать крупнейшую в регионе атомную электростанцию. Однако украинский беспилотник удалось сбить на подлете к объекту, пишет telegram-канал Mash. «ВСУ попытались атаковать одну из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове», — передает канал. Уточняется, что дрон противника, начиненный взрывчаткой был сбит в нескольких километрах от предприятия. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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