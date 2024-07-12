ВСУ пытались атаковать крупнейшую АЭС в Курской области

ВСУ пытались атаковать российскую АЭС
В Курской области Вооруженные силы Украины попытались атаковать крупнейшую в регионе атомную электростанцию. Однако украинский беспилотник удалось сбить на подлете к объекту, пишет telegram-канал Mash.
«ВСУ попытались атаковать одну из вспомогательных подстанций крупнейшей в регионе Курской АЭС в Курчатове», — передает канал. Уточняется, что дрон противника, начиненный взрывчаткой был сбит в нескольких километрах от предприятия.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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