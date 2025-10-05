Германия вызвалась помочь Трампу в реализации плана по Газе

Для решения проблем в Газе и реализации планов президента США Дональда Трампа требуется международное сотрудничество. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
«Наконец-то наметился прогресс в международных усилиях по прекращению страданий в секторе Газа. У нас есть основания надеяться, что заложники скоро вернутся к своим семьям, и что израильтяне и палестинцы наконец смогут оставить кошмар этой войны позади», — заявил Вадефуль. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что для реализации плана требуется международное сотрудничество.
Ранее лидер Штатов анонсировал мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Обе стороны конфликта частично одобрили его. Согласно плану, сторонам будет дано 72 часа на урегулирование конфликта. Также на место ХАМАС должен прийти «палестинский комитет» и другие пункты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.