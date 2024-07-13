В Магнитогорске показали, как уничтожают игорное оборудование. Видео

В Магнитогорске уничтожили 79 игровых автоматов

14 июля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Всего в Магнитогорске уничтожено более сотни единиц техники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске уничтожили игровые автоматы и компьютерное оборудование, использовавшиеся для незаконных азартных игр. Под пресс отправили 79 устройств и 33 системных блока, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Техника являлась вещественным доказательством по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Ее утилизировали в соответствии с решением суда и после вступления в законную силу приговоров», — сообщили в правоохранительном главке. В ведомстве также отметили, что намерены и далее принимать действия для пресечения незаконной деятельности. Все устройства уничтожили в присутствии сотрудников полиции, администрации Магнитогорска и судебного пристава-исполнителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске уничтожили игровые автоматы и компьютерное оборудование, использовавшиеся для незаконных азартных игр. Под пресс отправили 79 устройств и 33 системных блока, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Техника являлась вещественным доказательством по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Ее утилизировали в соответствии с решением суда и после вступления в законную силу приговоров», — сообщили в правоохранительном главке. В ведомстве также отметили, что намерены и далее принимать действия для пресечения незаконной деятельности. Все устройства уничтожили в присутствии сотрудников полиции, администрации Магнитогорска и судебного пристава-исполнителя.