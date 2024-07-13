13 июля 2024

В Магнитогорске показали, как уничтожают игорное оборудование. Видео

В Магнитогорске уничтожили 79 игровых автоматов
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение игрового оборудования. Магнитогорск, бульдозер, игровые автоматы, уничтожение
Всего в Магнитогорске уничтожено более сотни единиц техники (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске уничтожили игровые автоматы и компьютерное оборудование, использовавшиеся для незаконных азартных игр. Под пресс отправили 79 устройств и 33 системных блока, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Техника являлась вещественным доказательством по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Ее утилизировали в соответствии с решением суда и после вступления в законную силу приговоров», — сообщили в правоохранительном главке.

В ведомстве также отметили, что намерены и далее принимать действия для пресечения незаконной деятельности. Все устройства уничтожили в присутствии сотрудников полиции, администрации Магнитогорска и судебного пристава-исполнителя.

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В Магнитогорске уничтожили игровые автоматы и компьютерное оборудование, использовавшиеся для незаконных азартных игр. Под пресс отправили 79 устройств и 33 системных блока, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Техника являлась вещественным доказательством по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Ее утилизировали в соответствии с решением суда и после вступления в законную силу приговоров», — сообщили в правоохранительном главке. В ведомстве также отметили, что намерены и далее принимать действия для пресечения незаконной деятельности. Все устройства уничтожили в присутствии сотрудников полиции, администрации Магнитогорска и судебного пристава-исполнителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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