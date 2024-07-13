В Магнитогорске уничтожили игровые автоматы и компьютерное оборудование, использовавшиеся для незаконных азартных игр. Под пресс отправили 79 устройств и 33 системных блока, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Техника являлась вещественным доказательством по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Ее утилизировали в соответствии с решением суда и после вступления в законную силу приговоров», — сообщили в правоохранительном главке.
В ведомстве также отметили, что намерены и далее принимать действия для пресечения незаконной деятельности. Все устройства уничтожили в присутствии сотрудников полиции, администрации Магнитогорска и судебного пристава-исполнителя.
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