Экс-гендиректор Крымской желдороги осужден за растрату более 110 млн рублей

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, ржд, сотрудник транспортной безопасности, жд путь
На пять лет арестован экс-гендиректор «Крымской железной дороги» Фото:

Бывший гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Геннадий Фролов осужден за превышение полномочий и растрату на сумму более 110 млн рублей. Верховный суд Республики Крым приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн рублей», — заявила Постнова «Интерфаксу». По ее словам, экс-глава ФГУП КЖД осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату вверенного ему имущества с использованием служебного положения.

Задержан Фролов был в начале лета 2022 года сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Согласно заявлению пресс-службы УФСБ, с декабря 2020 года по июль 2021 года, экс-глава ФГУП КЖД дал распоряжение о выполнении без проектной документации строительных работ на железнодорожных платформах за счет средств предприятия. Там отметили, что в результате его действий, платформы не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации и не находятся в полном работоспособном техническом состоянии.

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Бывший гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Геннадий Фролов осужден за превышение полномочий и растрату на сумму более 110 млн рублей. Верховный суд Республики Крым приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. «Он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн рублей», — заявила Постнова «Интерфаксу». По ее словам, экс-глава ФГУП КЖД осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату вверенного ему имущества с использованием служебного положения. Задержан Фролов был в начале лета 2022 года сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Согласно заявлению пресс-службы УФСБ, с декабря 2020 года по июль 2021 года, экс-глава ФГУП КЖД дал распоряжение о выполнении без проектной документации строительных работ на железнодорожных платформах за счет средств предприятия. Там отметили, что в результате его действий, платформы не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации и не находятся в полном работоспособном техническом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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