Фирма семьи челябинского экс-губернатора проиграла суд компании водителя Дубровского из-за 38 машин

Фирма семьи челябинского экс-губернатора Дубровского проиграла суд из-за 38 авто

18 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Семейная фирма Дубровских так и не смогла вернуть себя 38 единиц спецтехники и транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Обанкроченная компания ПО «Монтажник» в Магнитогорске (Челябинская область) семьи бывшего губернатора региона Бориса Дубровского потребовала вернуть ей 38 транспортных средств, но проиграла спор. Как заявила конкурсный управляющий Елена Соломка, машины ждали от фирмы «Галерея дизайна» водителя бывшего главы области Александра Пичугина. «В удовлетворении заявленных требований отказано. Требовали признать недействительной сделки, заключенные между АО „ПО Монтажник“ и ООО „Галерея дизайна“. Также просили обязать ООО „Галерея дизайна“ вернуть в конкурсную массу АО „ПО Монтажник“ транспортные средства», — сообщила Соломка на «Федресурсе». Конкурсный управляющий оспаривала несколько сделок. Часть договоров подписывалась в августе, октябре и декабре 2020 года, остальные — в январе 2021 года. По первому договору на хранение в «Галерею дизайна» передавался полуприцеп «Нефаз». Второй документ поручил хранить 94 модульных блока. Третье соглашение связано с хранением 20-ти единиц транспорта. Среди них есть кран и автокраны, самосвалы, полуприцепы, экскаваторы и седельные тягачи. Предметом еще одного из оспариваемых, четвертого, договора стала аренда транспорта. «Галерея дизайна» арендовала 18 транспортных средств, в том числе погрузчики, тягачи, полуприцепы и автомобиль Mitsubishi L200 2.5. ПО «Монтажник» принадлежит Дубровским с 2017 года. В тот момент Дубровский старший работал губернатором региона. Летом 2020 года фирма обанкротилась. Финансово несостоятельными также признали отца и сына Дубровских. На долю младшего представителя семьи по инициативе кредитора наложен арест. Представители семьи со СМИ не общаются. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Галереи дизайна». К моменту публикации ответ не поступил. Пичугин владеет долей в 76%, еще 22% принадлежит самому предприятию, 2% — Вадиму Кожанову. По суду сыну Дубровского Александру долю экс-водителя отца вернули в собственность, но данные в ЕГРЮЛ не внесены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обанкроченная компания ПО «Монтажник» в Магнитогорске (Челябинская область) семьи бывшего губернатора региона Бориса Дубровского потребовала вернуть ей 38 транспортных средств, но проиграла спор. Как заявила конкурсный управляющий Елена Соломка, машины ждали от фирмы «Галерея дизайна» водителя бывшего главы области Александра Пичугина. «В удовлетворении заявленных требований отказано. Требовали признать недействительной сделки, заключенные между АО „ПО Монтажник“ и ООО „Галерея дизайна“. Также просили обязать ООО „Галерея дизайна“ вернуть в конкурсную массу АО „ПО Монтажник“ транспортные средства», — сообщила Соломка на «Федресурсе». Конкурсный управляющий оспаривала несколько сделок. Часть договоров подписывалась в августе, октябре и декабре 2020 года, остальные — в январе 2021 года. По первому договору на хранение в «Галерею дизайна» передавался полуприцеп «Нефаз». Второй документ поручил хранить 94 модульных блока. Третье соглашение связано с хранением 20-ти единиц транспорта. Среди них есть кран и автокраны, самосвалы, полуприцепы, экскаваторы и седельные тягачи. Предметом еще одного из оспариваемых, четвертого, договора стала аренда транспорта. «Галерея дизайна» арендовала 18 транспортных средств, в том числе погрузчики, тягачи, полуприцепы и автомобиль Mitsubishi L200 2.5. ПО «Монтажник» принадлежит Дубровским с 2017 года. В тот момент Дубровский старший работал губернатором региона. Летом 2020 года фирма обанкротилась. Финансово несостоятельными также признали отца и сына Дубровских. На долю младшего представителя семьи по инициативе кредитора наложен арест. Представители семьи со СМИ не общаются. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Галереи дизайна». К моменту публикации ответ не поступил. Пичугин владеет долей в 76%, еще 22% принадлежит самому предприятию, 2% — Вадиму Кожанову. По суду сыну Дубровского Александру долю экс-водителя отца вернули в собственность, но данные в ЕГРЮЛ не внесены.