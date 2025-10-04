Военэксперт Рожин: присвоенный ВСУ российский танк Т-72 ликвидирован на СВО

Танк Т-72, ранее состоявший на вооружении российских войск, а затем перехваченный украинской стороной, был уничтожен в районе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Уничтоженный украинский танк Т-72, сентябрь 2025. Ранее был потерян нашими войсками. И есть подозрение что ему меняли башню», — написал Рожин в telegram-канале, опубликовав соответствующие фотографии.
На кадрах зафиксирована поврежденная боевая машина. Российский солдат поднялся на танк и позирует перед камерой в победной позе.
Ранее сообщалось, что предприятие «Уралвагонзавод» (город Нижний Тагил), являющееся частью концерна УВЗ государственной корпорации «Ростех», передало еще одну партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) российским военнослужащим. Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что в настоящее время на предприятии реализуется масштабный контракт на поставку БМПТ, обусловленный высоким спросом на данную технику. Боевые машины поддержки танков успешно проявили себя в условиях фронта. Техника способна эффективно действовать как совместно с танковыми подразделениями, так и самостоятельно.
