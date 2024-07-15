Пентагон: США серьезно относятся к сигналам РФ в сфере ядерного оружия

Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и периодически корректирует действия Вооруженных сил США. Об этом заявил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, генерал-лейтенант Эндрю Джебара.
«В прошлом мы бывали скованны в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да», — заявил Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, содержание которого приводит ТАСС.
Генерал-лейтенант объяснил, что в некоторых случаях США вынуждены ограничивать полеты своей военной авиации. Это делается, чтобы не вызывать беспокойство у других ядерных держав.
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