Пентагон: США серьезно относятся к сигналам РФ в сфере ядерного оружия

16 июля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

США ограничивают полеты своей авиации из-за других ядерных держав Фото: Минобороны России Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и периодически корректирует действия Вооруженных сил США. Об этом заявил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, генерал-лейтенант Эндрю Джебара. «В прошлом мы бывали скованны в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да», — заявил Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, содержание которого приводит ТАСС. Генерал-лейтенант объяснил, что в некоторых случаях США вынуждены ограничивать полеты своей военной авиации. Это делается, чтобы не вызывать беспокойство у других ядерных держав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и периодически корректирует действия Вооруженных сил США. Об этом заявил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, генерал-лейтенант Эндрю Джебара. «В прошлом мы бывали скованны в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да», — заявил Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, содержание которого приводит ТАСС. Генерал-лейтенант объяснил, что в некоторых случаях США вынуждены ограничивать полеты своей военной авиации. Это делается, чтобы не вызывать беспокойство у других ядерных держав.