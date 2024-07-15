15 июля 2024

Пентагон: США серьезно относятся к сигналам РФ в сфере ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
США ограничивают полеты своей авиации из-за других ядерных держав Фото:

Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и периодически корректирует действия Вооруженных сил США. Об этом заявил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

«В прошлом мы бывали скованны в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да», — заявил Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, содержание которого приводит ТАСС.

Генерал-лейтенант объяснил, что в некоторых случаях США вынуждены ограничивать полеты своей военной авиации. Это делается, чтобы не вызывать беспокойство у других ядерных держав.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и периодически корректирует действия Вооруженных сил США. Об этом заявил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, генерал-лейтенант Эндрю Джебара. «В прошлом мы бывали скованны в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да», — заявил Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, содержание которого приводит ТАСС. Генерал-лейтенант объяснил, что в некоторых случаях США вынуждены ограничивать полеты своей военной авиации. Это делается, чтобы не вызывать беспокойство у других ядерных держав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...