В Госдуме раскрыли возможный источник вспышки листериоза в США

Яровая: работа биолабораторий США могла спровоцировать вспышки листериоза
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Яровая сделала предположение о вспышке листериоза на основе парламентского расследования
Яровая сделала предположение о вспышке листериоза на основе парламентского расследования Фото:

Вспышка листериоза в Канаде и США могла произойти из-за неуправляемой деятельности американских биолабораторий. К такому выводу пришла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после проведения парламентского расследования.

«Изучение истории вопроса и документальные доказательства, которые мы выявили в ходе парламентского расследования, позволяют сделать вывод о том, что одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — передает высказывание Яровой РИА Новости. По ее словам, утечки проходят по одной схеме: маскировка под естественные вспышки, вброс и наблюдение, затем управление этими процессами.

Ранее Центр по контролю за заболеваниями, расположенный в США, объявил вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Подхватившими болезнь оказались более 28 человек из 12 штатов, уже известно о двух погибших, передает RT.

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Вспышка листериоза в Канаде и США могла произойти из-за неуправляемой деятельности американских биолабораторий. К такому выводу пришла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после проведения парламентского расследования. «Изучение истории вопроса и документальные доказательства, которые мы выявили в ходе парламентского расследования, позволяют сделать вывод о том, что одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — передает высказывание Яровой РИА Новости. По ее словам, утечки проходят по одной схеме: маскировка под естественные вспышки, вброс и наблюдение, затем управление этими процессами. Ранее Центр по контролю за заболеваниями, расположенный в США, объявил вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Подхватившими болезнь оказались более 28 человек из 12 штатов, уже известно о двух погибших, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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