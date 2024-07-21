В Белом доме раскрыли состояние Байдена после заражения коронавирусом

Состояние президента США Джо Байдена, ранее заразившегося коронавирусом, улучшается. Его основные жизненные показатели — пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура — находятся в норме. Об этом сообщили в Белом доме.
«Сегодня утром Байден принял восьмую дозу препарата Пакловид. Его состояние значительно улучшилось. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в пределах нормы», — говорится в сообщении Белого дома.
Там добавили, что президент продолжает успешно лечиться и выполнять свои обязанности. Офис Белого дома в дальнейшем продолжит информировать об изменениях, заключили в сообщении.
Организаторы конференции UNIDOSUS 18 июля сообщили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Президент США был разочарован тем, что не смог присоединиться к мероприятию, после того как у него был положительный результат теста на коронавирус. Состояние Байдена улучшается, сообщил его врач Кевин О'Коннор. Хотя у президента сохраняется кашель, его температура и давление в норме, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.