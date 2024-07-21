В Белом доме раскрыли состояние Байдена после заражения коронавирусом

Белый дом: состояние Джо Байдена улучшается
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Жизненные показатели Джо Байдена находятся в норме, заявили в Белом доме
Жизненные показатели Джо Байдена находятся в норме, заявили в Белом доме Фото:

Состояние президента США Джо Байдена, ранее заразившегося коронавирусом, улучшается. Его основные жизненные показатели — пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура — находятся в норме. Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня утром Байден принял восьмую дозу препарата Пакловид. Его состояние значительно улучшилось. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в пределах нормы», — говорится в сообщении Белого дома. 

Там добавили, что президент продолжает успешно лечиться и выполнять свои обязанности. Офис Белого дома в дальнейшем продолжит информировать об изменениях, заключили в сообщении.

Организаторы конференции UNIDOSUS 18 июля сообщили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Президент США был разочарован тем, что не смог присоединиться к мероприятию, после того как у него был положительный результат теста на коронавирус. Состояние Байдена улучшается, сообщил его врач Кевин О'Коннор. Хотя у президента сохраняется кашель, его температура и давление в норме, передает «Национальная служба новостей». 

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Состояние президента США Джо Байдена, ранее заразившегося коронавирусом, улучшается. Его основные жизненные показатели — пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура — находятся в норме. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня утром Байден принял восьмую дозу препарата Пакловид. Его состояние значительно улучшилось. Его пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в пределах нормы», — говорится в сообщении Белого дома.  Там добавили, что президент продолжает успешно лечиться и выполнять свои обязанности. Офис Белого дома в дальнейшем продолжит информировать об изменениях, заключили в сообщении. Организаторы конференции UNIDOSUS 18 июля сообщили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии в Лас-Вегасе. Президент США был разочарован тем, что не смог присоединиться к мероприятию, после того как у него был положительный результат теста на коронавирус. Состояние Байдена улучшается, сообщил его врач Кевин О'Коннор. Хотя у президента сохраняется кашель, его температура и давление в норме, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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