Резкое улучшение зрения может быть признаком катаракты

Резкое улучшившееся зрение может стать признаком тяжелого заболевания зрения - катаракты. Об этом сообщил главврач челябинской областной клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.
«Если близорукость (плохо видите вдаль) появляется только после 40 лет или ее значения увеличиваются, то, скорее всего, это связано с начальным развитием катаракты. Обычно в таких случаях пациенты сообщают офтальмологу, что неожиданно стали лучше видеть и теперь читают без очков. Эти симптомы хоть и приятные, но кратковременные. В дальнейшем такие пациенты начинают отмечать у себя симптомы катаракты. В результате может быть даже потеря зрения», — сообщил Тарасов на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Также, по мнению Тарасова, поводом для обращения к врачу должны стать регулярные головные боли при проблемах со зрением. «Глазная мигрень» — один из побочных эффектов выросшей зрительной нагрузки из-за гаджетов и работы за компьютером. Еще одна проблема, на которую указал Тарасов — синдром сухого глаза. При этой проблеме глазные поверхности хуже увлажняются, появляется краснота и жжение, ощущение песка в глазах. Веки могут зудеть и припухать, а глаза хочется постоянно тереть.
Насторожить должны и признаки садящегося зрения, которые возникают время от времени — например, эпизодически в течение дня или в конкретные часы. Это кратковременное помутнение в глазах, потеря контрастности изображения и появление перед глазами искр или мушек.
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