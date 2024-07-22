На трассе М-5 челябинский водитель «Нивы» погиб при неосторожном развороте

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Водитель "Нивы" не убедился в безопасности маневра
Водитель "Нивы" не убедился в безопасности маневра Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области на трассе М-5 водитель погиб при развороте, попав под китайский грузовик. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«На 1647 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) на территории Катав-Ивановского района в 10:20 часов 22 июля водитель, 55-летний мужчина, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, при развороте с обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся грузовым автомобилем „Фотон“. Им управлял под управлением водителя мужчины 47-летний водитель», — сообщили в пресс-службе управления.

В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «Шевроле Нива» 42 лет получила телесные повреждения доставлена в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области на трассе М-5 водитель погиб при развороте, попав под китайский грузовик. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «На 1647 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) на территории Катав-Ивановского района в 10:20 часов 22 июля водитель, 55-летний мужчина, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, при развороте с обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся грузовым автомобилем „Фотон“. Им управлял под управлением водителя мужчины 47-летний водитель», — сообщили в пресс-службе управления. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля «Шевроле Нива» 42 лет получила телесные повреждения доставлена в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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