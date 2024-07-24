Челябинские службы из-за сильных ливней переведены на усиленный режим работы

В Челябинской области с 24 июля объявлено штормовое предупреждение. Челябинцев предупредили про сильный ветер, грозы и проливные дожди, в связи с чем для служб города вводится усиленный режим работы. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения внештатных ситуаций на территориях возможного подтопления. Рекомендуем челябинцам воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления и просим не парковать машины под кронами деревьев», - сообщили в ведомстве.
В ведомстве горожан просят воздержаться от поездок на автомобилях по местам подтопления и не парковать машины под деревьями. В случае ЧП рекомендуется звонить по телефонам ответственных служб: служба спасения — 112, ЕДДС — 263-34-44 и 063, диспетчер комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска — 8 951 771 73 25.
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