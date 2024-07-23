Челябинскую область накроют ливни и сильные дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинскую область с 25 по 27 июля накроет циклон, что определит дождливый характер погоды
Челябинскую область с 25 по 27 июля накроет циклон, что определит дождливый характер погоды Фото:

Челябинскую область с 25 по 27 июля накроет циклон, что определит дождливый характер погоды. В результате в регионе прольется порция сильных ливней и дождей, сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«По данным прогностической модели ПЛ-АВ на 5 суток Гидрометцентра России по всей территории Челябинской области с 25 по 27 июля ожидается прохождение циклона с выпадением очень сильных дождей и сильных ливней. Ожидается суммарное выпадение осадков от 45 до 170 мм», — сообщили в ЕДДС.

При этом наибольшее количество осадков придется на центральные и южные районы. В два раза меньше дождей пройдет в западных, восточных, северных районах.

В Челябинскую область придет циклон, который принесет в регион сильные ливни и дожди
В Челябинскую область придет циклон, который принесет в регион сильные ливни и дожди
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинскую область с 25 по 27 июля накроет циклон, что определит дождливый характер погоды. В результате в регионе прольется порция сильных ливней и дождей, сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «По данным прогностической модели ПЛ-АВ на 5 суток Гидрометцентра России по всей территории Челябинской области с 25 по 27 июля ожидается прохождение циклона с выпадением очень сильных дождей и сильных ливней. Ожидается суммарное выпадение осадков от 45 до 170 мм», — сообщили в ЕДДС. При этом наибольшее количество осадков придется на центральные и южные районы. В два раза меньше дождей пройдет в западных, восточных, северных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...