Челябинскую область с 25 по 27 июля накроет циклон, что определит дождливый характер погоды. В результате в регионе прольется порция сильных ливней и дождей, сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
«По данным прогностической модели ПЛ-АВ на 5 суток Гидрометцентра России по всей территории Челябинской области с 25 по 27 июля ожидается прохождение циклона с выпадением очень сильных дождей и сильных ливней. Ожидается суммарное выпадение осадков от 45 до 170 мм», — сообщили в ЕДДС.
При этом наибольшее количество осадков придется на центральные и южные районы. В два раза меньше дождей пройдет в западных, восточных, северных районах.
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