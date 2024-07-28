Торжества по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершились ярким артиллерийским салютом, который был запущен с пляжа Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
«С Большого пляжа Петропавловской крепости был дан торжественный артиллерийский салют, который украшал небо Санкт-Петербурга, в честь Дня Военно-морского флота», — отмечено в пресс-релизе, содержание которого приводит РИА Новости. В салюте использовались двенадцать фейерверочных установок различного калибра.
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии выполнили 30 залпов с интервалом в 30 секунд, каждый из которых носил особое наименование. Особое внимание было уделено первому и последнему залпам, посвященным Дню ВМФ, а также были отданы почести знаменитым флотоводцам и кораблестроителям.
Сегодня в Санкт-Петербурге традиционно прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Лучшие моменты с мероприятия передает в своем материале RT.
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