Хозяин цеха, отравившего водой десятки свердловчан, обманул журналистов. Фото

Цех под Екатеринбургом с опасной водой закрыли до визита приставов

29 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Цех расположен в лесу в поселке Первомайском Фото: Илья Московец © URA.RU Цех по розливу питьевой воды Olavoda в Первомайском (Свердловская область) уже не функционировал к моменту, когда приставы приехали и опечатали его после массового отравления. Об этом URA.RU рассказали местные жители, опровергнув слова учредителя фирмы «Экопродукт» Сергея Ланских. В том, что производство не активно, убедился и корреспондент агентства. Новость по теме Цех под Екатеринбургом, где нашли опасную воду, продолжил свою работу О закрытии цеха утром сообщили в telegram-канале свердловского ГУФССП. По данным ведомства, Роспотребнадзор нашел на предприятии кишечную палочку, которой якобы заразился 31 человек. Также в числе замечаний упоминались несоблюдение контроля за дезинфекцией и грызуны с насекомыми в помещениях. Днем Ланских заявил URA.RU, что цех функционирует. Возле предприятия журналиста URA.RU встретил охранник Николай, который сказал, что цех не работает. Кроме мужчины, на территории больше никого не было. Слова Николая подтвердили несколько мужчин, чье хозяйство расположено напротив предприятия. «Наверное, неделю назад приехали судебные приставы и опечатали производство. Приставов было трое: две женщины и мужчина. Но к тому моменту цех уже и так не работал», — сообщил один из собеседников. Производство расположено в лесу. На территории цеха три здания — само предприятие, вагончик сторожа и помещение из блоков. На дверях цеха есть таблички с названиями комнат. Например, «Резервный источник питания», комнаты для приемки и выдачи бутылок и другие. Рядом также стоят два грузовика, есть скважина, большая бочка с пустыми 19-литровыми бутылками с этикетками Olavoda. По словам местных жителей, цех не работает минимум неделю Фото: Илья Московец © URA.RU Охранник Николай на просьбу корреспондента позвонить начальству и позвать их к цеху для беседы, сказал, что не имеет контактов. «Я первый день здесь работаю», — признался он. Однако, по словам соседей, мужчина уже давно охраняет цех. Соседи не верят, что люди могли отравиться водой Olavoda. «Это все конкуренты. Все ерунда, по-любому конкуренты вранье распространяют. Это интриги все. Тем более сейчас лето — жажда, сезон», — пояснил один из мужчин. По словам второго, цех работает уже около семи лет. Раньше здесь занимались производством антисептиков, но около года назад стали разливать воду. После осмотра цеха корреспондент еще раз позвонил Ланских, который ранее говорил, что предприятие работает. «Наверное, все рабочие уже ушли», — ответил сначала он. А потом, когда журналист сказал ему, что цех, по словам местных, не работает минимум неделю, то продолжил: «Значит завтра [цех] будет работать». Директор ООО «Экопродукт» Мария Лукьянова отказалась от общения с журналистом. Предприятия находится в лесу Фото: Илья Московец © URA.RU Охранник Николай, встретивший журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU Так выглядит цех Фото: Илья Московец © URA.RU В бочках — пустые 19-литровые бутылки Фото: Илья Московец © URA.RU Скважина на территории цеха Фото: Илья Московец © URA.RU Вагончик, где есть комнатка охранника и администрации Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цех по розливу питьевой воды Olavoda в Первомайском (Свердловская область) уже не функционировал к моменту, когда приставы приехали и опечатали его после массового отравления. Об этом URA.RU рассказали местные жители, опровергнув слова учредителя фирмы «Экопродукт» Сергея Ланских. В том, что производство не активно, убедился и корреспондент агентства. О закрытии цеха утром сообщили в telegram-канале свердловского ГУФССП. По данным ведомства, Роспотребнадзор нашел на предприятии кишечную палочку, которой якобы заразился 31 человек. Также в числе замечаний упоминались несоблюдение контроля за дезинфекцией и грызуны с насекомыми в помещениях. Днем Ланских заявил URA.RU, что цех функционирует. Возле предприятия журналиста URA.RU встретил охранник Николай, который сказал, что цех не работает. Кроме мужчины, на территории больше никого не было. Слова Николая подтвердили несколько мужчин, чье хозяйство расположено напротив предприятия. «Наверное, неделю назад приехали судебные приставы и опечатали производство. Приставов было трое: две женщины и мужчина. Но к тому моменту цех уже и так не работал», — сообщил один из собеседников. Производство расположено в лесу. На территории цеха три здания — само предприятие, вагончик сторожа и помещение из блоков. На дверях цеха есть таблички с названиями комнат. Например, «Резервный источник питания», комнаты для приемки и выдачи бутылок и другие. Рядом также стоят два грузовика, есть скважина, большая бочка с пустыми 19-литровыми бутылками с этикетками Olavoda. Охранник Николай на просьбу корреспондента позвонить начальству и позвать их к цеху для беседы, сказал, что не имеет контактов. «Я первый день здесь работаю», — признался он. Однако, по словам соседей, мужчина уже давно охраняет цех. Соседи не верят, что люди могли отравиться водой Olavoda. «Это все конкуренты. Все ерунда, по-любому конкуренты вранье распространяют. Это интриги все. Тем более сейчас лето — жажда, сезон», — пояснил один из мужчин. По словам второго, цех работает уже около семи лет. Раньше здесь занимались производством антисептиков, но около года назад стали разливать воду. После осмотра цеха корреспондент еще раз позвонил Ланских, который ранее говорил, что предприятие работает. «Наверное, все рабочие уже ушли», — ответил сначала он. А потом, когда журналист сказал ему, что цех, по словам местных, не работает минимум неделю, то продолжил: «Значит завтра [цех] будет работать». Директор ООО «Экопродукт» Мария Лукьянова отказалась от общения с журналистом.