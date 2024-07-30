Депутаты челябинского заксобрания обсудили проблемы строителей с замминистра РФ

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Депутат Дмитрий Клеутин вместе с коллегой Евгением Илле приняли участие в совещании с чиновниками Минстроя в Москве
Депутат Дмитрий Клеутин вместе с коллегой Евгением Илле приняли участие в совещании с чиновниками Минстроя в Москве Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области Евгений Илле и Дмитрий Клеутин приняли участие в совместном заседании президиумов правлений «Опоры России» и Ассоциации «НП „Опора“ с Минстроем России. Как сообщили 30 июля в пресс-службе заксобрания, в совещании принял участие замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

«В ходе заседания обсудили изменения, происходящие в сфере строительства и ЖКХ, смежных отраслях, оценили, как работают регулирование и меры поддержки. Среди основных вопросов, которые беспокоят предпринимателей — получение разрешений на строительство, сдача объектов по контрактам, управление многоквартирными жилыми домами и сферой ЖКХ, а также состояние лифтового хозяйства», — отметил Евгений Илле.

Помимо вопросов федеральной повестки, Илле и Клеутин обсудили вопросы региона. Это развитие строительной индустрии и возможность введения упрощенного порядка завершения объектов строительства туриндустрии.

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Депутаты заксобрания Челябинской области Евгений Илле и Дмитрий Клеутин приняли участие в совместном заседании президиумов правлений «Опоры России» и Ассоциации «НП „Опора“ с Минстроем России. Как сообщили 30 июля в пресс-службе заксобрания, в совещании принял участие замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко. «В ходе заседания обсудили изменения, происходящие в сфере строительства и ЖКХ, смежных отраслях, оценили, как работают регулирование и меры поддержки. Среди основных вопросов, которые беспокоят предпринимателей — получение разрешений на строительство, сдача объектов по контрактам, управление многоквартирными жилыми домами и сферой ЖКХ, а также состояние лифтового хозяйства», — отметил Евгений Илле. Помимо вопросов федеральной повестки, Илле и Клеутин обсудили вопросы региона. Это развитие строительной индустрии и возможность введения упрощенного порядка завершения объектов строительства туриндустрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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