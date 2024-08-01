В Екатеринбурге установят памятник Балабанову. Фото

01 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Сейчас в городе есть только памятная табличка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На одной из улиц Екатеринбурга будет установлен памятник культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову (родился в советском Свердловске, умер в 2013 году). Решение принял мэр Алексей Орлов на совете по сохранению и развитию культурного наследия, передает корреспондент URA.RU. «Да, памятнику Балабанова быть. Давайте будем обсуждать, как он должен выглядеть», — заявил Орлов. Он назвал режиссера великим человеком и напомнил, что установку нужно будет согласовать с родственниками. Памятник предложил возвести продюсер, автор текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд. Он также порассуждал об идее объявить в 2026 году Екатеринбург городом уральского рока. Мэр назвал режиссера великим человеком Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одной из улиц Екатеринбурга будет установлен памятник культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову (родился в советском Свердловске, умер в 2013 году). Решение принял мэр Алексей Орлов на совете по сохранению и развитию культурного наследия, передает корреспондент URA.RU. «Да, памятнику Балабанова быть. Давайте будем обсуждать, как он должен выглядеть», — заявил Орлов. Он назвал режиссера великим человеком и напомнил, что установку нужно будет согласовать с родственниками. Памятник предложил возвести продюсер, автор текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд. Он также порассуждал об идее объявить в 2026 году Екатеринбург городом уральского рока.