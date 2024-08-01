В Екатеринбурге установят памятник Балабанову. Фото

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Алексей Орлов в школе. Екатеринбург, балабанов алексей, памятная доска балабанов
Сейчас в городе есть только памятная табличка Фото:

На одной из улиц Екатеринбурга будет установлен памятник культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову (родился в советском Свердловске, умер в 2013 году). Решение принял мэр Алексей Орлов на совете по сохранению и развитию культурного наследия, передает корреспондент URA.RU.

«Да, памятнику Балабанова быть. Давайте будем обсуждать, как он должен выглядеть», — заявил Орлов. Он назвал режиссера великим человеком и напомнил, что установку нужно будет согласовать с родственниками.

Памятник предложил возвести продюсер, автор текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд. Он также порассуждал об идее объявить в 2026 году Екатеринбург городом уральского рока.

Мэр назвал режиссера великим человеком
Мэр назвал режиссера великим человеком
Фото:

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На одной из улиц Екатеринбурга будет установлен памятник культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову (родился в советском Свердловске, умер в 2013 году). Решение принял мэр Алексей Орлов на совете по сохранению и развитию культурного наследия, передает корреспондент URA.RU. «Да, памятнику Балабанова быть. Давайте будем обсуждать, как он должен выглядеть», — заявил Орлов. Он назвал режиссера великим человеком и напомнил, что установку нужно будет согласовать с родственниками. Памятник предложил возвести продюсер, автор текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд. Он также порассуждал об идее объявить в 2026 году Екатеринбург городом уральского рока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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