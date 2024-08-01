На одной из улиц Екатеринбурга будет установлен памятник культовому российскому режиссеру Алексею Балабанову (родился в советском Свердловске, умер в 2013 году). Решение принял мэр Алексей Орлов на совете по сохранению и развитию культурного наследия, передает корреспондент URA.RU.
«Да, памятнику Балабанова быть. Давайте будем обсуждать, как он должен выглядеть», — заявил Орлов. Он назвал режиссера великим человеком и напомнил, что установку нужно будет согласовать с родственниками.
Памятник предложил возвести продюсер, автор текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд. Он также порассуждал об идее объявить в 2026 году Екатеринбург городом уральского рока.
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