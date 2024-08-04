Уральский турбинный завод ищет программистов на зарплаты в 250 тысяч

АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) в Екатеринбурге за месяц опубликовал 107 вакансий, предприятие ищет аналитиков-программистов, им готовы платить от 250 тысяч рублей. Сведения о поиске новых специалистов появились на сайте hh.ru.
Аналитику-программисту на заводе предлагают заработную плату от 250 тысяч рублей. Кандидат должен обладать опытом работы от трех до шести лет, уметь разбираться в чужих программных кодах, предоставить сертификат знания программы 1С-Профессионал или Специалист. Также завод ищет ведущих программистов, им готовы платить от 150 тысяч рублей.
Одни из самых высоких зарплат на предприятии указаны и для руководителей проектов (от 170 тысяч рублей), токарей-карусельщиков (от 130 тысяч рублей), слесарей (от 120 тысяч рублей). Завод частично компенсирует оплату жилья сотрудников, обеспечивает бесплатным питанием и доставкой на работу.
Ранее URA.RU рассказывало, что металлургический завод в Каменске-Уральском ищет руководителя информационной безопасности. Специалисту готовы платить от 155 тысяч рублей.
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